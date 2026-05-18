“อัครนันท์” ชนกำปั้น “ชัชชาติ” ดัน Traffy Fondue เข้าโรงเรียน กทม. ลุย Sandbox แก้ปัญหาเด็ก-ครู โปร่งใส รวดเร็ว

“อัครนันท์” หารือเตรียมเซ็น MOU ร่วมกทม. ใช้รร.ในสังกัดโครงการนำร่องใช้แอป Traffy Fondue เพื่อยกระดับความปลอดภัย ลดขั้นตอนราชการ แก้ปัญหาเด็ก–ครูรวดเร็ว โปร่งใส
วันนี้(18 พ.ค.69 ) นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช. ศึกษาธิการ ร่วมประชุมหารือกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมและพิจารณาสรุปรายละเอียดในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง (Sandbox) การใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
ทั้งนี้นายอัครนันท์ เปิดเผยภายหลังการหารือว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ เพื่อสิทธิเด็กและครูโดยมีTraffy Fondue เป็นแนวทางที่มีความโปร่งใสและรวดเร็วลดขั้นตอนของข้าราชการที่ซับซ้อนให้กระทัดรัดขึ้น เพราะเวลาเด็กและครูมีปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงศึกษาธิการพยายามปรับตัวให้ทันยุคทันเหตุการณ์ เพราะบางครั้งปัญหาใต้พรมจะได้แก้ไขสักที ไม่ต้องปล่อยยาวในเรื่องของการดูแลในกระทรวง
รมช.ศึกษาธิการกล่าวต่อว่า Traffy Fondue เป็นต้นแบบที่กระทรวงศึกษาจะต้องนำมาต่อยอด เพราะเรื่องร้องเรียนต่างๆหากไม่มีหน่วยดูแลอย่างใกล้ชิด จะไม่มีคนกล้าแจ้ง หรือหากแจ้งในอดีตอาจไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร เมื่อรมว.ศึกษาธิการให้ตนนั่งผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ฯ วันนี้จึงอยากทำเรื่องนี้ให้ปลอดภัยกับนักเรียน และครู ส่วนการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเพราะกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียนในสังกัดกว่า 2 หมื่นแห่ง เชื่อว่าข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการสามารถช่วยกันทำงานในส่วนนี้ได้ อาจจะต้องใช้เวลาแต่แน่นอนต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดี
ด้านนายชัชชาติกล่าวว่า กทม.ยินดีที่มีกระทรวงศึกษาธิการร่วมจัดทำTraffy Fondue ในการใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เมื่อนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเข้ามาเมื่อโยนปัญหามาคนต้องเข้ามาแก้ปัญหานี้ ทำให้ระบบราชการเปลี่ยนไปแทนที่จะหันหน้าเข้าหารัฐมนตรี ก็หันหน้าเข้าหาประชาชน เด็กและครูแทนเชื่อว่า จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น ซึ่งการใช้Traffy Fondue กทม.ที่ผ่านมาตนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการทำงานเพราะเป็นผลงานของทุกคน และเชื่อว่ากระทรวงศึกษาจะทำได้ไม่น้อยกว่ากทม.