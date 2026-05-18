คทช.ถกนัดแรกเคลียร์ปมที่ดินทำกิน เคาะ 5 มติ ตั้ง กก.เฉพาะกิจศึกษาใน 60 วัน จัดที่ดินทำกินรูปแบบ "โฉนดชุมชน"

คทช.ถกนัดแรกเคลียร์ปมที่ดินทำกิน เคาะ 5 มติรวด สั่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ดึงภาครัฐ-ประชาชนร่วมทีม ขีดเส้นตายศึกษา 60 วัน วางกรอบจัดที่ดินทำกินรูปแบบ "โฉนดชุมชน" พร้อมเดินหน้าแก้ปมที่ดินป่าชายเลนเมืองระนอง ชง ครม.ยกเลิกมติเดิม
เมื่อเวลา 12.15 น.วันที่ 18 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) แถลงผลประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่1 / 2569 ที่มีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ 5 ข้อ ได้แก่
1.การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง และแนวทางดำเนินการตามร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวัดเขียว และปากคลองเกาะสุย ต.นิเวศน์ และต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง จ.ระนอง 502.74 ไร่ โดยให้ทรัพยากรโดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอครม. พิจารณาเห็นชอบยกเลิกมติ
ครม.เมื่อวันที่14 มี.ค.66 ต่อไป
2.เห็นชอบผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฎิบัติงานของ คทช.ประจำปี 2569
3.เห็นชอบข้อเสนอเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการ และเลขานุการในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูร
ณาการมาตรา 1: 4,000 และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ
4.เห็นชอบเชิงปฏิบัติการและรับทราบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายกฎหมายและระเบียบด้านการบริหารจัดการที่ดินในภูมิภาคเอเชีย ปี 2569 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ สคทช. เป็นเจ้าภาพการประชุม เมื่อได้ผลประชุมแล้วให้แจ้ง คทช.รับทราบต่อไป และ
5.เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษากำหนดแนวทางมาตรการและกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใน คทช. ให้มีตัวแทนระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และรายงานผลต่อคทช.รับทราบ หากไม่แล้วเสร็จสามารถเสนอคณะกรรมการขยายเวลาดำเนินการได้คราวละ 30 วัน