รองโฆษกรัฐบาล ร่วมเปิดศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อ.ถลาง ยกระดับการช่วยเหลือชาวภูเก็ต-นักท่องเที่ยว

“พลอยทะเล” รองโฆษกรัฐบาล ร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เขตอำเภอถลาง) ยกระดับระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งช่วยเหลือชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2569) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด่านตรวจภูเก็ต (ท่าฉัตรชัย) อำเภอถลาง นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (เขตอำเภอถลาง) โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนชาวภูเก็ตได้อย่างทันท่วงที รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต และสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต ถือในการยกระดับระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้กำชับให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“ที่ผ่านมา เมื่อประสบเหตุในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาระงับเหตุ จังหวัดภูเก็ตมุ่งแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที ช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” นางสาวพลอยทะเล ย้ำ