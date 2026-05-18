ครม.เงาพรรคส้มเสนอ 3 ข้อแก้รถไฟชนรถเมล์ ปัดฝุ่นมิสซิ่งลิงก์ยุค "ลุงตู่" แก้จุดตัด

ครม.เงา แนะ 3 ข้อต่อรัฐบาลแก้เหตุรถไฟชนรถเมล์ “เข้มวินัยจราจรคนขับรถ-สอบสาเหตุผ่านกก.สอบ-เร่งผลักดันมิสซิ่งลิงก์ที่เคยอนุมิตไว้ในปี 2559 แก้จุดตัดทางรถไฟ”
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงหลังการประชุมครม.เงา ต่อกรณีรถไฟชนรถเมลบริเวณอโศกเพชร เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล โดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมาธิการคมนาคม ในวันที่ 20 พ.ค.นี้
ส่วนภาพรวมข้อเสนอของ ครม.เงา ต่อรัฐบาล 3 เรื่อง คือ 1. การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนน ทั้งคนขับรถเมล์ คนขับรถไฟ และอื่นๆ 2.การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆ เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางราง และ 3. ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน มิสซิ่งลิงก์ (Missing Link) ที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้