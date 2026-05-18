“ศุภมาส” มอบ “ดร.ส้ม” ลุยปมเที่ยวบินยกเลิก สั่งคืนเงินภายใน 14-60 วัน เคลียร์ทุกเคสร้องเรียนไม่ตกหล่น

“ศุภมาส” มอบ “พัชรินทร์” แก้ปัญหาเที่ยวบินถูกยกเลิก ร่วมกับ กพท. บังคับคืนเงินให้ผู้โดยสารภายใน 14-60 วัน พร้อมเคลียร์เคสร้องทุกข์ทุกรายไม่ตกหล่น
นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แถลงผลคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ที่ทำให้ราคาน้ำมัน Jet A1 พุ่งกว่า 3 เท่า โดยนางสาวศุภมาสนำ สคบ. ผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 11 หน่วยงาน บังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจน เงินสด 14 วัน บัตรเครดิต 45 วัน ตัวแทนจำหน่าย 60 วัน พร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนด
นางสาวพัชรินทร์ กล่าวว่า นางสาวศุภมาสติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2569 สั่งการให้ สคบ. บูรณาการประชุมร่วม กพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปครบทุกประเด็น เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในทุกมิติ และไม่หยุดเพียงการเจรจาเชิงนโยบาย รัฐมนตรียังสั่งให้ สคบ. เร่งเคลียร์เคสร้องทุกข์คู่ขนานทันที ผ่านกลไก 3 ทาง คือ ตั้งทีมเฉพาะกิจประสานสายการบินรายกรณี เตรียมนิติกรพร้อมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคหากสายการบินไม่คืนเงินตามกำหนด และลงพื้นที่พบผู้เสียหายในจังหวัดที่มีเรื่องร้องทุกข์หนาแน่น
“รัฐมนตรีกำชับดิฉันว่า รัฐบาลจะไม่ทิ้งผู้โดยสารคนไทยให้แบกภาระจากวิกฤตที่ตัวเองไม่ได้ก่อ การประกาศมาตรการอย่างเดียวไม่พอ ต้องเห็นเงินกลับเข้ากระเป๋าประชาชนจริง จึงต้องเดินหน้า 2 ทางคู่ขนาน ทางหนึ่งเจรจาให้ได้ข้อสรุปร่วมกับ กพท. และทุกสายการบิน อีกทางเร่งเคลียร์เคสที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาให้ได้รับเงินคืนทุกราย หากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตาม สคบ. จะใช้มาตรา 39 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฟ้องแทนผู้บริโภคทันที พร้อมประสาน กพท. ใช้มาตรา 41/134 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ลงโทษคู่ขนาน เราพร้อมใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ คืนความเป็นธรรมให้ผู้ได้รับความเสียหายทุกราย” นางสาวพัชรินทร์ กล่าว
นางสาวพัชรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเยียวยาความเสียหายต่อเนื่อง เช่น ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ ค่ามัคคุเทศก์ ผู้โดยสารเรียกร้องให้สายการบินชดเชยได้ หากตกลงไม่ได้ ยื่นเรื่องต่อ สคบ. ได้ทันที สคบ. และ กพท. ตั้งคณะทำงานร่วมติดตามผลการบังคับใช้ข้อบังคับ กบร. 101 และจะรายงานความคืบหน้าการเคลียร์เคสต่อสาธารณะเป็นระยะ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบความคืบหน้าได้ตลอด
“นางสาวศุภมาสฝากย้ำว่า สายการบินยกเลิกเที่ยวบินได้ แต่ยกเลิกความรับผิดชอบไม่ได้ หากซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิก ต้องได้เงินคืนครบถ้วนตามกรอบเวลา ใครมีค่าเสียหายต่อเนื่อง สคบ. พร้อมรับไปดูแลจนจบ ส่วนสายการบินที่ปฏิบัติตาม กบร. 101 ขอชื่นชมที่ร่วมรับผิดชอบกับผู้โดยสาร ส่วนใครยังคิดจะเบี้ยว ขอให้ทบทวนใหม่ เพราะรัฐมนตรี สคบ. และ กพท. พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายทันที” นางสาวพัชรินทร์ กล่าว
ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลา ร้องทุกข์ได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรม