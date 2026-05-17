"อัครนันท์” ขึ้นดอย รับฟังปัญหาครู-นักเรียนชายขอบ ชูลดเหลื่อมล้ำการศึกษา

“รมช.ศธ.” ฝ่าทางขึ้นดอยกว่า 2 ชม. ตรวจโรงเรียนเพิ่งมีไฟฟ้าใช้ได้แค่เดือนเดียว ย้ำ “การศึกษาไม่ควรถูกกำหนดด้วยภูมิศาสตร์” เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำการศึกษา เร่งปลดภาระงานเอกสารครู-ลดค่าใช้จ่ายแอบแฝง
วันนี้(17 พ.ค.69 )นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางขึ้นพื้นที่สูงนานกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากครูและนักเรียน ณ โรงเรียนผาลั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพิ่งมีระบบไฟฟ้าใช้เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและการเดินทางที่เข้าถึงยาก
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายอัครนันท์ได้ร่วมสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 ทั้งการอ่าน การเขียน และการบวกเลขอย่างใกล้ชิด โดยพบว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดี สามารถอ่านออกเขียนได้ไม่แพ้โรงเรียนในเขตเมือง
ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำถึงความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งต้องเผชิญกับข้อจำกัดทั้งด้านการเดินทาง สาธารณูปโภค และทรัพยากรทางการศึกษา
“การศึกษาไม่ควรถูกกำหนดด้วยภูมิศาสตร์ ไม่ว่าเด็กจะอยู่บนดอยหรือในเมือง ต้องได้รับโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมกัน นี่คือหัวใจของการลดความเหลื่อมล้ำที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นจริง กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งพัฒนาระบบสนับสนุนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
นอกจากนี้นายอัครนันท์ ยังได้กล่าวถึงผลสำรวจของนิด้าโพลที่สะท้อนว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาไทย แต่ต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงในเรื่องการลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารและภาระงานครู รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่เป็นภาระของผู้ปกครองว่าเสียงสะท้อนจากนิด้าโพลชัดเจนว่าประชาชนยังเชื่อมั่น แต่ก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เราต้องลดภาระที่ไม่จำเป็นของครู ให้ครูได้ทำหน้าที่สอนอย่างเต็มที่ และลดค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ เพื่อให้การศึกษาเข้าถึงได้อย่างแท้จริง
"การลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ คุณภาพการศึกษาไทย ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ต้องได้รับมาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม" นายอัครนันท์กล่าว