“อนุทิน” ย้ำเร่งรักษา-เยียวยาเต็มที่ เหตุรถไฟชนรถเมล์ รับปวดร้าวใจ สั่งสอบข้อเท็จจริงหามาตรการป้องกัน

นายกฯ อนุทิน เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์ กำชับเร่งดูแลรักษา-เยียวยาเต็มที่ ขอให้ญาติอย่าได้กังวล เผย รู้สึกปวดร้าวใจ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหามาตรการป้องกัน
วันนี้ (17 พ.ค.) เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณแยกอโศก-ดินแดง ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลคามิลเลียน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พร้อมติดตามอาการ และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 6 ราย อย่างใกล้ชิด พร้อมพูดคุยสอบถามอาการจากแพทย์และให้กำลังใจกับญาติของผู้ป่วยทุกราย โดยย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาผู้ประสบเหตุและเยียวยาในทุกมิติ ทั้งสิทธิประกันภัย กองทุนช่วยเหลือ และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
“ขอให้ญาติอย่าได้กังวล รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการเยียวยา เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด” นายกรัฐมนตรี กล่าว
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว พร้อมกล่าวขอบคุณบาทหลวงและทีมแพทย์ของโรงพยาบาลคามิลเลียน ที่รับดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ โดยระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด และตนเดินทางมาเยี่ยมด้วยความรู้สึกปวดร้าวใจ พร้อมยืนยันว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะร่วมกันดูแลทั้งการรักษาพยาบาลและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุจากการให้บริการสาธารณะ ซึ่งภาครัฐต้องรับผิดชอบดูแลอย่างดีที่สุด
ด้านแนวทางป้องกัน นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีก
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังมอบหมายให้รัฐมนตรี ศุภมาส อิศรภักดี และ รัฐมนตรีช่วย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้กำลังใจและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด