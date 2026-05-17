นายกฯ เยี่ยมผู้บาดเจ็บรถไฟชนรถเมล์ รพ.คามิลเลียน ยังรักษา 6 สาหัส 2 สั่ง รมต.แยกย้ายเยี่ยมอีก 6 รพ.

“อนุทิน” นำคณะรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์ ณ รพ.คามิลเลียน เผย ล่าสุด ยังพักรักษาตัว 6 ราย บาดเจ็บสาหัสอยู่ในไอซียู 2 ราย พร้อมสั่งการให้ รมช.คมนาคม และ รมต.สำนักนายกฯ แยกย้ายลุยตรวจเยี่ยมผู้ป่วยอีก 6 โรงพยาบาลโดยด่วน!
วันนี้ (17 พ.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลคามิลเลียน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บ ที่พักรักษาตัวจากเหตุรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ชนกับรถเมล์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อติดตามอาการ พร้อมมอบกระเช้าผลไม้ให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ โดยนายกฯสอบถามอาการของผู้บาดเจ็บ จากบาทหลวงภัควี เส็งเจริญ ผอ.รพ.คามิลเลียน นพ.นัฐพล กาฬปักษี ผอ.การแพทย์
จากนั้น นายกฯ พร้อมคณะ นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.วรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก. นำกระเช้าเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเข้าร่วมด้วย
สำหรับผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัว ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ 2 ราย เหลือพักรักษาตัว 6 ราย ในจำนวนนี้ 2 ราย ได้รับบาดเจ็บสาหัส พักรักษาตัวในห้องไอซียู คือ นายณัฐดนัย โชคสกุลทรัพย์ อายุ 42 ปี ผู้โดยสารรถเมล์ และ นางสุภากรณ์ จันศร อายุ 38 ปี พนักงานเก็บค่าโดยสาร ส่วน 4 ราย ที่บาดเจ็บ ได้แก่
นายลาภิศ ทองบุญ อายุ 56 ปี คนขับรถเมล์, นายสยมพร สวนกูล อายุ 46 ปี คนขับรถรถไฟ, นายอภิชาติ มีชูนึก อายุ 41 ปี คนขี่รถจักรยานยนต์ และ Miss Khoeurn Mol ชาวต่างชาติ อายุ 50 ปี ผู้โดยสารรถกระบะ
ทั้งนี้ หลังการเยี่ยมผู้บาดเจ็บ นายกฯ มอบหมาย นายสิริพงศ์ และ น.ส.ศุภมาส แยกกันลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บ ที่รักษาตัวอยู่ใน 6 โรงพยาบาล