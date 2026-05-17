“เทพไท” เตือนนายกฯ อย่าชี้ช่องหน่วยงานรัฐฟ้องปิดปาก แนะน้อมรับเสียงสะท้อนไปแก้ไข

“เทพไท” เตือน “อนุทิน” อย่าชี้ช่องหน่วยงานรัฐฟ้อง กกร.- สำนักโพล ปมผลสำรวจคอร์รัปชัน ชี้ เท่ากับปิดปาก ปชช.และทำให้อนาคตไม่มีใครกล้าเผยความจริง จี้ รบ.น้อมรับเสียงสะท้อนจากภาคเอกชน-ปชช.นำไปแก้ไขมากกว่าปฏิเสธ โต้แย้ง หรือใช้ กม.ตอบโต้ผู้สำรวจความคิดเห็น
วันนี้ (17 พ.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่สะท้อนปัญหาความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานราชการที่ถูกมองว่าเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากภาคเอกชน ว่า หลังการเปิดเผยผลสำรวจ มีอธิบดีของบางกรมที่ถูกพาดพิงออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจง พร้อมขู่ฟ้องร้อง กกร. หากไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียด หรือวิธีการสำรวจได้
นายเทพไท กล่าวว่า ต่อมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ได้ออกมาสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินคดีกับ กกร. ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็แสดงท่าทีเปิดทางให้มีการฟ้องร้อง โดยระบุว่า เมื่อกล้าระบุชื่อหน่วยงานหรือเปิดเผยผลสำรวจ ก็ต้องพร้อมรับผลที่จะตามมาด้วย
นายเทพไท มองว่า ผลสำรวจของ กกร. เปรียบเสมือน “กระจกเงาบานใหญ่” ที่สะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลควรเปิดใจรับฟัง และนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข มากกว่าปฏิเสธหรือโต้แย้ง เพราะผลสำรวจดังกล่าวเป็นความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนที่สะท้อนความรู้สึกจริง ไม่มีเจตนาใส่ร้ายหรือดิสเครดิตหน่วยงานใด
“นายกรัฐมนตรีควรสั่งการให้หน่วยงานในกำกับปรับปรุงการทำงาน ไม่ใช่ยุหรือชี้ช่องให้ไปฟ้องร้องผู้สำรวจความคิดเห็น เพราะจะกลายเป็นการปิดปากประชาชน และทำให้ในอนาคตไม่มีใครกล้าเปิดเผยผลโพลหรือแสดงความคิดเห็นอีก” นายเทพไท กล่าว
นายเทพไท ยังระบุด้วยว่า แม้แต่ตนเองก็ไม่กล้าพูดถึงรายละเอียดผลสำรวจว่า หน่วยงานใดติดอันดับถูกมองว่าทุจริตหรือเรียกรับสินบน เพราะเกรงว่าจะถูกฟ้องร้อง หลังจากผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณสนับสนุนให้ดำเนินคดี
“รัฐบาลควรเปิดกว้าง เมื่อมีผลสำรวจออกมาอย่างไร ก็ควรน้อมรับและนำไปแก้ไข ไม่ใช่ปฏิเสธ โต้แย้ง ดิสเครดิต หรือใช้การฟ้องร้องเพื่อปิดปากผู้เห็นต่าง” นายเทพไท กล่าว