“อนุทิน”ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถ อโศก–ดินแดง สั่งช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต - ปภ. พร้อมสนับสนุนมาตรการเพื่อความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.เวลา 22.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่บริเวนถนนอโศก-ดินแดง กทม. ในการนี้ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจจุดเกิดเหตุ และรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยว่า เหตุรถไฟชนที่เกิดขึ้น ตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการจราจร ให้เร่งเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อเปิดเส้นทางจราจรให้เร็วที่สุด และปลอดภัยต่อผู้สัญจร รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูลง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุดังกล่าว พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่ รวมถึงเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต และเยียวยาให้การช่วยเหลือทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้เหมาะสมที่สุด
ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว