“อนุทิน” เปิดงาน “ฮักบั้งไฟพุเตย 2569” ชื่นชมพลังชุมชนสืบสานวัฒนธรรม หนุนต่อยอดท่องเที่ยว–ซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่น

นายกฯ อนุทิน เปิดงานฮักบั้งไฟพุเตย 2569 ชื่นชมพลังชุมชนเข้มแข็งสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมผลักดันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชาวเพชรบูรณ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.30 น. นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีฮักบั้งไฟพุเตย ประจำปี 2569” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก
เมื่อเดินทางถึงบริเวณพิธี นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้นนายกรัฐมนตรีรับชมการแสดงต้อนรับจากนางรำจำนวน 16 ขบวน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและงดงามตามประเพณีท้องถิ่น พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดผู้ถือป้าย การประกวดการละเล่นพื้นบ้าน (วิถีไทย) การประกวดขบวนรถบั้งไฟ การประกวดขบวนรำ และการประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ประจำปี 2569
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นสู่แท่นรับรางวัล เพื่อมอบแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ประจำปี 2569 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมการสืบสานประเพณีที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานกว่า 25 ปี สะท้อนพลังความร่วมมือ ความอบอุ่น และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่าไว้ได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม รวมถึงทีมที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของชาวพุเตยและชาวเพชรบูรณ์ พร้อมย้ำว่า ทุกคนล้วนเป็นส่วนสำคัญในการร่วมกันสืบสานและรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ต่อไป
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดทำขบวนบั้งไฟแต่ละขบวนสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี และแรงสนับสนุนจากคนในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานประเพณีฮักบั้งไฟพุเตยยังคงมีเอกลักษณ์และได้รับความสนใจเช่นทุกวันนี้ โดยสิ่งเหล่านี้คือ เสน่ห์ของประเทศไทย แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด แต่ความอบอุ่นของชุมชนและวัฒนธรรมยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยน่าอยู่และมีเอกลักษณ์
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยเผยแพร่ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งมะขามหวาน ไก่ย่างวิเชียรบุรี และสินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
“สิ่งที่รัฐบาลอยากเห็น ไม่ใช่เพียงความสนุกสนานของงานประเพณีเท่านั้น แต่ยังต้องการให้ประเพณีนี้ช่วยสร้างโอกาสและรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย เชื่อมั่นว่า “ฮักบั้งไฟพุเตย” จะสามารถพัฒนาเป็นงานประเพณีสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ
จากนั้น นายกรัฐมนตรีเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยการแตะลูกบอลไฮดรอลิกสีดำ ท่ามกลางเอฟเฟกต์แสง สี เสียง สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานในบรรยากาศที่คึกคักและเป็นกันเองของประชาชนที่มาร่วมงานจำนวนมาก