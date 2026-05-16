"อนุทิน" รีบบินกลับ กทม.รุดดูจุดรถไฟชนรถเมล์มักกะสันเย็นนี้ หลังเสร็จภารกิจที่เพชรบูรณ์

นายกฯ เตรียมบินกลับ กทม.ลงพื้นที่ดูจุดเกิดรถไฟชนรถเมล์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ช่วงค่ำวันนี้ หลังเสร็จภารกิจที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเวลา 18.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟพุเตย ประจำปี 2569 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จสิ้น นายกฯจะเดินทางกลับกรุงเทพฯทันที เพื่อลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทาง อัดกับตอม่อเสาทางด่วน บริเวณ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9-แยกอโศกเพชร บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ภายหลังมีผู้บาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ คาดว่านายกฯจะเดินทางถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 20.00 น.-21.00 น. ของวันเดียวกันนี้