‘เท้ง’ ส่งกำลังใจ-ห่วงใยผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ย่านมักกะสัน จี้ทบทวนความปลอดภัย ป้องกันเหตุซ้ำ

"เท้ง ณัฐพงษ์" ส่งกำลังใจผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ย่านมักกะสัน จี้หน่วยงานรัฐเร่งหาสาเหตุและทบทวนมาตรการความปลอดภัย ป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอย
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง โดยระบุว่า "ผมขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต จากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์สาธารณะบริเวณแยกมักกะสันและขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ"
นายณัฐพงษ์ ระบุอีกว่า "ผมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสาเหตุและทบทวนมาตรการความปลอดภัยในจดเสี่ยงลักษณะดังกล่าวนี้อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก"