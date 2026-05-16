“นิกร” เดือดเหตุรถไฟชนรถเมล์กลางกรุง จี้รัฐยกเครื่องความปลอดภัยจุดตัดรถไฟโดยด่วน

นิกรเดือด! ลั่นรับไม่ได้เหตุรถไฟชนรถเมล์กลางกรุง ชี้เป็นภัยร้ายแรงที่ประชาชนไม่ปลอดภัยอย่างยากจะยอมรับ จี้รัฐบาลยกเครื่องระบบความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟโดยด่วนที่สุด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นายนิกร จำนง ในฐานะประธานมูลนิธิประชาปลอดภัย กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม กล่าวถึงกรณีที่ขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถเมล์ และรถอื่นๆ มีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายราย ว่า ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก ถือเป็นกรณีที่ไม่อาจรับได้ เพราะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยในเขตเมืองใหญ่ และประชาชนมีความไม่ปลอดภัยที่ยากจะยอมรับได้
นายนิกร กล่าวว่า ตนในฐานะที่ทำงานด้านความปลอดภ้ยทางถนนมายาวนาน กว่า 23 ปี กรณีที่เกิดขึ้นนี้เป็นกรณีพิเศษในทางลบอย่างมาก และไม่น่าจะเกิดเพราะตนเองในฐานะประธานอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนน และคมนาคม ในคณะกรรมาธิการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 เพราะจากบทสรุปเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตลักษณะเช่นนี้นั้นเกิดขึ้นไม่มาก และเห็นว่ากรณีการเกิดอุบัติเหตุหมู่ครั้งนี้มีข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะการจัดการไม้กั้นและสัญญานไม่พอดีกัน รถไฟเป็นขบวนรถสินค้าที่จะไม่จอดรออยู่แล้ว และเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงลักษณะเช่นนี้ ประชาชนที่สัญจรข้ามทางรถไฟจะไม่รู้สึกปลอดภัยอีกเลย ตนไม่สามารถจะรับได้ ดังนั้นนอกจากจะต้องเยียวยาผู้เสียหายให้เต็มที่แล้ว รัฐบาลจะต้องหาทางปรับปรุงระบบความปลอดภัยดังกล่าวโดยด่วนที่สุด เพราะจุดตัดทางรถไฟในกทม.นั้น มีหลายจุดมาก ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดความยากลำบากสำหรับประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างแน่นอน โดยตนได้แจ้งความเห็นไปยังรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ และรายงานความเห็น ข้อมูล ไปยังประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมแล้ว ตนจะนำข้อมูลที่เกิดขึ้นและข้อมูลจากการศึกษานำไปหารือในคณะกรรมาธิการการคมนาคม ที่จะมีการประชุมวันพุธที่ 20 พ.ค.นี้โดยด่วน