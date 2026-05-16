"อนุทิน” โยน ถ่ายสดบอลโลก อยู่ที่วิธีการต่อรองของผู้เกี่ยวข้อง รัฐบาลไม่เกี่ยวโดยตรง

นายกฯ ชี้การถ่ายสดบอลโลก 2026 รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง อยู่ที่วิธีการต่อรองของผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 16 พ.ค. ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล 2026 หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่งานในการประสานการถ่ายทอดสด ว่า รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง ขึ้นอยู่ที่วิธีการต่อรองของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 พ.ค.มีมติรับทราบ กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2569 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ในวันที่ 12 พ.ค.ว่า รัฐบาลพยายามทำให้ดีที่สุด คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ โดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานงานความร่วมมือกับทาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้ง