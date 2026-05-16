"โสภณ" ชูพลังความรัก-ความศรัทธา นำร่องบุรีรัมย์แก้ยาเสพติด บำบัดครบวงจร ฝึกอาชีพพร้อมแจกเครื่องมือทำกิน

"โสภณ"นำร่องแก้ปัญหายาเสพติดบุรีรัมย์ ชูพลังรักศรัทธานำทาง บำบัดครบวงจรพร้อมฝึกอาชีพ มอบเครื่องมือทำกินสร้างชีวิตใหม่คืนสู่สังคม
.
วันที่ 16 พ.ค. 2569 เวลา 9.00 น. นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายศักดิ์ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและเป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายรวมพลังรักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ รุ่นที่ 5” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 พ.ค. 2569 ณ วัดฬุวรรณาราม ต.หนองแวง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ นำโดย พระครูพิชิต วรรณาภิราม เจ้าคณะตำบลหนองแวง, นายอรรถพล สนสกุล นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, พ.ต.อ.อร่าม พุฒชาลี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนโดย มูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง)
นายโสภณ ได้กล่าวนำอาราธนาศีลและถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะนำผู้เข้ารับการบำบัดกล่าวคำสาบานตนในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ผู้เข้าค่ายได้นำกรวยดอกไม้เข้ากราบขอขมาต่อผู้ปกครอง
นายโสภณ ได้มอบโอวาทแก่ผู้เข้าค่าย โดยแสดงความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาสังคมที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข โดยใช้ "ความรัก ความศรัทธา" ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง สำหรับค่ายรุ่นที่ 5 นี้ ใช้วัด เป็นสถานบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานกับการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ซึ่งหลักสูตรตลอด 10 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมการสำรวจตัวเอง การควบคุมตนเอง การสร้างแรงจูงใจ และการตั้งเป้าหมายชีวิต การเข้ากลุ่มบำบัด การพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและ อส. ร่วมฝึกระเบียบวินัยและการออกกำลังกายทุกวัน พร้อมมีกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้เข้ามาจัดหลักสูตรฝึกอาชีพ 18 ชั่วโมง เน้นทักษะด้านงานช่าง เช่น ช่างปูน และช่างซ่อมแซม หลังฝึกอาชีพครบตามหลักสูตร จะได้รับใบประกาศรับรอง ให้ และรับผู้เข้าค่ายที่มีความประสงค์จะพัฒนาทักษะต่อในหลักสูตรต่อเนื่อง ทางโครงการพร้อมสนับสนุนเครื่องมือช่างให้นำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป