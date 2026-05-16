“วัชระ” ยื่น“อนุทิน” ตรวจสอบ ”อิสราเอล“ เกาะพะงัน และยกเลิกกฎหมายแลนด์บริดจ์ให้ต่างชาติมีที่ดิน 99 ปี

อดีต สส.ปชป.ยื่นหนังสือถึงนายกฯ อนุทิน จี้แก้ปัญหากลุ่มทุนอิสราเอลยึดเกาะพะงัน ชี้กว้านซื้อที่ดิน แย่งอาชีพ ทำธุรกิจสีเทา เรียกร้องให้กวาดล้างคนผิดกฎหมาย ปกป้องแผ่นดินไทยของลูกหลาน พร้อมขอให้ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์-พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เปิดทางต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ถึงนายอนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาหาชาวอิสราเอลตั้งถิ่นฐานบนเกาะพะงัน ผ่านนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หนังสือต้องเรียนระบุว่าด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติชาวอิสราเอลเข้ามาปักหลักตั้งรกรากกว้านซื้อที่ดิน สร้างบ้าน เปิดกิจการและสร้างปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนกระทำผิดกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว
ข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่และทราบปัญหาจากการพูดคุยกับชาวบ้านถึงการครอบครองพื้นที่ การแย่งอาชีพของชาวบ้าน ธุรกิจสีเทาและอื่น ๆ ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเดิมเดือดร้อนเรื่องน้ำมันแพงของแพงอยู่แล้ว ดังนี้
1. ประเทศไทยไม่ใช่ดินแดนตามพันธสัญญาของประเทศอิสราเอล ห้ามมาตั้งถิ่นอาศัยถาวรในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใด โดยเฉพาะอำเภอเกาะพะงัน
2. ให้ยกเลิกบริษัทนอมินีของคนต่างชาติทุกชาติ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน
3. ให้ตรวจสอบทุกพื้นที่ของอำเภอเกาะพะงันและอำเภอเกาะสมุย กวาดล้างคนต่างชาติทุกชาติที่ทำผิดกฎหมายผลักดันออกนอกประเทศภายใน ๓๐ วัน
4. ให้ตรวจสอบสิทธิการอยู่อาศัยในประเทศไทยของชาวอิสราเอลทุกรายว่าอาศัยสิทธิใดเหมาะสมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
5. ขอให้ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. .... โครงการแลนด์บริดจ์เสนอร่างกฎหมายโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส่งผลให้ชาวต่างชาติได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 50 + 49 ปี (ร่างมาตรา 51) ในเขต จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง ซึ่งเท่ากับเป็นการขายแผ่นดินขายประเทศชาติ
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 15 วันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
ชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวปักษ์ใต้ต้องสามัคคีกันเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน