xs
xsm
sm
md
lg

“วัชระ” ยื่น“อนุทิน” ตรวจสอบ ”อิสราเอล“ เกาะพะงัน และยกเลิกกฎหมายแลนด์บริดจ์ให้ต่างชาติมีที่ดิน 99 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดีต สส.ปชป.ยื่นหนังสือถึงนายกฯ อนุทิน จี้แก้ปัญหากลุ่มทุนอิสราเอลยึดเกาะพะงัน ชี้กว้านซื้อที่ดิน แย่งอาชีพ ทำธุรกิจสีเทา เรียกร้องให้กวาดล้างคนผิดกฎหมาย ปกป้องแผ่นดินไทยของลูกหลาน พร้อมขอให้ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์-พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เปิดทางต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ถึงนายอนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาหาชาวอิสราเอลตั้งถิ่นฐานบนเกาะพะงัน ผ่านนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หนังสือต้องเรียนระบุว่าด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติชาวอิสราเอลเข้ามาปักหลักตั้งรกรากกว้านซื้อที่ดิน สร้างบ้าน เปิดกิจการและสร้างปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนกระทำผิดกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว

ข้าพเจ้านายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่และทราบปัญหาจากการพูดคุยกับชาวบ้านถึงการครอบครองพื้นที่ การแย่งอาชีพของชาวบ้าน ธุรกิจสีเทาและอื่น ๆ ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเดิมเดือดร้อนเรื่องน้ำมันแพงของแพงอยู่แล้ว ดังนี้

1. ประเทศไทยไม่ใช่ดินแดนตามพันธสัญญาของประเทศอิสราเอล ห้ามมาตั้งถิ่นอาศัยถาวรในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใด โดยเฉพาะอำเภอเกาะพะงัน

2. ให้ยกเลิกบริษัทนอมินีของคนต่างชาติทุกชาติ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน

3. ให้ตรวจสอบทุกพื้นที่ของอำเภอเกาะพะงันและอำเภอเกาะสมุย กวาดล้างคนต่างชาติทุกชาติที่ทำผิดกฎหมายผลักดันออกนอกประเทศภายใน ๓๐ วัน

4. ให้ตรวจสอบสิทธิการอยู่อาศัยในประเทศไทยของชาวอิสราเอลทุกรายว่าอาศัยสิทธิใดเหมาะสมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

5. ขอให้ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. .... โครงการแลนด์บริดจ์เสนอร่างกฎหมายโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส่งผลให้ชาวต่างชาติได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 50 + 49 ปี (ร่างมาตรา 51) ในเขต จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง ซึ่งเท่ากับเป็นการขายแผ่นดินขายประเทศชาติ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 15 วันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวปักษ์ใต้ต้องสามัคคีกันเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน







“วัชระ” ยื่น“อนุทิน” ตรวจสอบ ”อิสราเอล“ เกาะพะงัน และยกเลิกกฎหมายแลนด์บริดจ์ให้ต่างชาติมีที่ดิน 99 ปี
“วัชระ” ยื่น“อนุทิน” ตรวจสอบ ”อิสราเอล“ เกาะพะงัน และยกเลิกกฎหมายแลนด์บริดจ์ให้ต่างชาติมีที่ดิน 99 ปี
“วัชระ” ยื่น“อนุทิน” ตรวจสอบ ”อิสราเอล“ เกาะพะงัน และยกเลิกกฎหมายแลนด์บริดจ์ให้ต่างชาติมีที่ดิน 99 ปี
“วัชระ” ยื่น“อนุทิน” ตรวจสอบ ”อิสราเอล“ เกาะพะงัน และยกเลิกกฎหมายแลนด์บริดจ์ให้ต่างชาติมีที่ดิน 99 ปี