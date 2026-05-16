กทม.พานักบริหารมหานคร รุ่น 14 ดูการบริหารเมืองด้วยข้อมูลของจริง

วันที่ 15 พ.ค. 69 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให้หัวข้อ “การบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร” ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 14) ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
การบรรยายในครั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ทวิดา ได้ฉายภาพการวางยุทธศาสตร์และการพัฒนาเมือง โดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของ "ข้อมูล ยุทธศาสตร์ และนวัตกรรม" พร้อมระบุว่า การทำยุทธศาสตร์จำเป็นต้องบริหารด้วยข้อมูล (Data-Driven) ควบคู่กับการตั้งคำถาม เพราะที่ผ่านมาคนทำยุทธศาสตร์มักพยายามตอบคำถามเดิมให้ถูกต้องขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผลลัพธ์จะได้เพียงแค่การพัฒนา แต่จะไม่มีวันเกิดนวัตกรรม
“จุดแข็งของผู้นำเมือง ถ้าจะพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์กับการใช้ข้อมูล ตนคิดว่าคือการมองให้เห็นว่าปืนนัดเดียวยิงนกได้ทั้งรัง หรือปืนอันไหนตั้งใจยิงนกตัวไหนแต่พลาดไปโดนตัวอื่น คนที่เป็นนักยุทธศาสตร์ต้องไม่ทำงานแบบแยกส่วน (Silo) แต่ต้องเห็นความเชื่อมโยงทุกอย่างได้ แล้วตอบได้ว่าสิ่งที่หน่วยงานกำลังทำอยู่ ผลที่ได้จะกระทบไปอีกหน่วยงานหนึ่งอย่างไร หากกระทบแต่แก้ไขทันยังเรียกว่าง่าย หากผลกระทบที่เกิดขึ้นถูกดีไซน์ให้ลดผลกระทบนั้นได้เลยโดยไม่เกิดขึ้น นั่นเรียกว่าเก่ง สุดท้ายคือแก้ได้แม้กระทั่งผลกระทบเชิงลบให้กลายเป็นบวก ถือวิกฤตเป็นโอกาสให้กับอีกยุทธศาสตร์หนึ่ง นั้นถือว่าคุณสุดยอด เพราะฉะนั้นในการทำยุทธศาสตร์จำเป็นต้องใช้ระบบข้อมูลเหล่านี้” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว