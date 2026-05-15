“ดร.ซัน” พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ ประกาศชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ ชูแคมเปญ “A.I. CAPITAL” พลิกโฉมเมืองหลวงด้วยเทคโนโลยี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​กรุงเทพมหานคร – ดร.พงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ หรือ “ดร.ซัน” ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม,กฎหมายเศรษฐกิจ และการศึกษา ประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในนาม “ผู้สมัครอิสระ” โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปฏิรูปการบริหารจัดการเมืองภายใต้แนวคิด “A.I. CAPITAL” เพื่อพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการที่ล่าช้า ให้มีความรวดเร็ว ในการให้บริการ คนกรุงเทพฯ สร้างความเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ
​วิสัยทัศน์ “ครอบครัวกรุงเทพ” ในนโยบาย หลัก "A.I. CAPITAL" ไปสู่เป็าหมาย "security phone"

​ดร.พงษ์ศักดิ์ นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นการใช้ข้อมูล (Data-Driven) และการประสานงานแบบ 2 ทาง เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเมือง ได้แก่:
​นโยบาย A.I. CAPITAL: มุ่งเน้นการใช้ระบบ AI และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรังของคนกรุง ทั้งเรื่องการจราจรที่ติดขัด ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ไม่ถูกจุด และยกระดับความโปร่งใส ในการ บริหาร และใช้งบประมาณ
​นโยบาย Security Phone: เป็น Out-Put หรือความสำเร็จของโครงการ โดยใช้ การติดต่อ แบบ 2 ทาง ประชาชนช่วยภาครัฐในการบริหาร ส่งปัญหาและความต้องการ ที่เป็นไปตาม แผน-ระเบียบ-งบประมาณ ต่อ หน่วยงาน หน่วยงานมีหน้า ปฎิบัติ ตรวจสอบระเบียบ-งบประมาณ ให้เป็นไปนามภารกิจ กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ปัญหา บรรเทา ทุกข์ ให้ กับ ชาว กรุงเทพมหานคร

การแจ้งเหตุผ่านระบบ 2 ทาง ที่กระจายอยอยู่ 100,000 จุด(ในเบื่องต้น) เชื่อมต่อระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ในทุกระบบ ที่ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมงและส่งเข้อมูล ผ่านสมาร์ทโฟน ของประชาชน เพื่อทราบความเคลื่อนไหว ข้อมูลเหตุ ต่างๆ เพื่อป้องกันอาชญากรรม และเหตุต่างๆ ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน และ เหตุอันเกินความคาดหวัง เพื่อเตือนภัย-ช่วยเหลือ-สนับสนุน ตลอดจนการเตือนภ้ยธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 


​เปิดโปรไฟล์ “ดร.ซัน” วิศวกรนิวเคลียร์ สู่สนามการเมือง
​ด้วยดีกรีการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ดร.พงษ์ศักดิ์ ถือเป็นผู้สมัครที่มีความ เชี่ยวชาญแบบ
สหวิทยาการ:
​การศึกษา: จบปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา พร้อมด้วยปริญญาโทด้านกฎหมายเศรษฐกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) รวมถึงพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จาก สจล.
​ประสบการณ์เด่น: เคยดำรงตำแหน่ง วิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และล่าสุดมีบทบาทเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
​สายงานนโยบาย: มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นักวิจัย และวงการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน
​“ถึงเวลา A.I. CAPITAL. มาเปลี่ยนกรุงเทพไปด้วยกัน”
​การลงสมัครในครั้งนี้ของ ดร.พงษ์ศักดิ์ เป็นการแสดงจุดยืนที่ต้องการนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์การตรวจสอบการทุจริต มาสร้างกรุงเทพมหานคร ด้วยมือเรา ให้เป็นเมืองที่ทันสมัย ปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในทุกคนทุกฐานะ มาเป็น “ครอบครัวกรุงเทพ” ด้วยกัน






