ปชน.ชี้ผลสำรวจ กกร.สะท้อนคอร์รัปชันยังวิกฤต จี้ปฏิรูปราชการใช้เทคโนโลยีลดดุลยพินิจ ดัน กม.คุ้มครองแจ้งเบาะแส

สส.ปชน. ชี้ผลสำรวจ กกร. สะท้อนคอร์รัปชันยังวิกฤต กระทบเศรษฐกิจ-ธุรกิจไทย จี้รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบราชการ ใช้เทคโนโลยีลดดุลยพินิจ พร้อมดันกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส-กฎหมาย “คนโกงวงแตก”
วันนี้ (15พ.ค.) นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเร่งด่วน หลังจากที่ผลสำรวจล่าสุดของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) พบว่าปัญหาการเรียกรับสินบน ปัญหาคอร์รัปชันยังอยู่ในระดับรุนแรง โดย ผลสำรวจสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นสำคัญ คือ1. แนวโน้มคอร์รัปชัน ที่พบว่ากว่า 51.2% มองว่าสถานการณ์แย่ลง และกว่า 99% เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจ ซึ่งสะท้อนว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่กลับยังไม่เห็นความเร่งรัดจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
“เราทุกคนเห็นตรงกันว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจและเศรษฐกิจในภาพรวม แต่รัฐบาลขยับเรื่องนี้น้อยและช้ามาก ไม่เหมือนกับการกู้เงิน ทั้งที่เรื่องนี้ก็ช่วยธุรกิจได้” นายวิสุทธิ์ กล่าว
นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า 2.คือสาเหตุของการให้สินบน ซึ่งกว่า 90% เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่ซับซ้อนและความล่าช้าของระบบราชการ พรรคประชาชนจึงเสนอให้มีการพัฒนาระบบบริการภาครัฐแบบช่องทางเดียว ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ เช่น แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และ “BizPortal” เพื่อลดขั้นตอนและลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์
พร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมถึงออกใบอนุญาตบางประเภทแบบอัตโนมัติ และเร่งแก้ไขกฎหมายล้าสมัยที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนและธุรกิจ เช่น กฎหมายโรงแรม และกฎหมายสถานบริการ
“พรรคประชาชนเคยเสนอนโยบายและแผนงานไว้แล้ว รัฐบาลสามารถหยิบไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องศึกษาใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจให้เร็วขึ้น” นายวิสุทธิ์ กล่าว
และ3 ผลสำรวจพบว่ากว่าครึ่งของผู้ประสบปัญหาไม่กล้าร้องเรียน และไม่มั่นใจในช่องทางของรัฐ จึงเสนอให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ Whistleblower อย่างจริงจัง โดยสามารถใช้กองทุนของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ที่มีอยู่แล้ว มาใช้สนับสนุนการคุ้มครองและให้รางวัลแก่ผู้แจ้งข้อมูล
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ประเทศไทยมีกฎหมาย “คนโกงวงแตก” หรือ Leniency Law เพื่อเปิดทางให้ผู้ร่วมขบวนการทุจริตที่ออกมาเปิดโปงข้อมูลเป็นคนแรก ได้รับการลดโทษ ซึ่งจะทำให้เครือข่ายทุจริตขาดความไว้วางใจกันเอง
นายวิสุทธิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของบุคคล แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง พรรคประชาชนจึงต้องการสร้าง “ระบบที่คนดีก็โกงไม่ได้” เพื่อวางรากฐานการป้องกันคอร์รัปชันในระยะยาว และทำให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าใครจะเข้ามาบริหารประเทศก็ตาม