"อนุทิน" บอกหูชาคุยเหล่าเจ้าสัว ชี้คนระดับนี้ไม่ได้มาคุยเล่นๆ หลังหารือกันยาวกว่า 2 ชม.

“นายกฯ” เผย วงคุยบิ๊กเจ้าสัว ถึงกับหูชา บอกคนระดับนี้ไม่ได้มาคุยเล่นๆ หลังหารือกันยาวกว่า 2 ชั่วโมง อารมณ์เดินจีคู่บิ๊กเดอะมอลล์ บอกควงสาว
วันนี้ (15พ.ค.) เวลา 19.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการหารือผู้ประกอบการ 10 ภาคธุรกิจกว่า 2 ชั่วโมง นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำรัฐมนตรี และบรรดาผู้ประกอบการ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)
โดยผู้สื่อข่าวถามถึงการหารือเป็นเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนที่นายอนุทิน จะร้องโอ้โห พร้อมบอกว่า “คิดดู คนระดับนี้ 2 ชั่วโมงกว่า ไม่ได้มาคุยเล่น”
เมื่อถามย้ำว่า บรรยากาศการพูดคุยเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน หัวเราะพร้อมกับกล่าวว่า “หูชาเลย”
ต่อมานายอนุทิน ได้เดินกลับมาตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อทำธุระส่วนตัว โดยจังหวะที่เดินออกจากตึก ได้เดินมาพร้อมกับนางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ก่อนจะปล่อยมุกกับผู้สื่อข่าวว่า “ควงสาว”