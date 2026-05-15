นายกฯ ผุดไอเดียเปิดพื้นที่ นศ.ร่วมกิจกรรมรัฐบาล ให้สวนสุนันฯร่วมจัดงานเลี้ยงรับรอง หนุนเรียนรู้สู่ปฏิบัติจริง

ไอเดียนายกฯ เปิดพื้นที่ นักศึกษาไทยร่วมกิจกรรมรัฐบาล มอบโอกาสราชภัฏสวนสุนันทาร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองของรัฐบาล ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง พร้อมโชว์เมนูค่ำนี้ “เซตอาหาร Thai Fusion” สะท้อนแนวคิด รัฐ–เอกชน–การศึกษา ร่วมสร้างเศรษฐกิจ
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังการหารือระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับผู้บริหารระดับสูงจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้การจัดเลี้ยงอาหารค่ำในวันนี้ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานจริง ร่วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทา เพื่อเป็นเวทีให้น้องนักศึกษาภาคการโรงแรม ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์ระดับประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรับรองผู้นำภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศความสำคัญกับการพัฒนา-ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคบริการของไทย ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการเตรียมอาหารสำหรับจัดเลี้ยงในงาน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบเมนู โดยนำวัตถุดิบภายในประเทศมารังสรรค์เป็นอาหารในรูปแบบ Thai Fusion Set อาทิ ทาร์ตยำส้มโอ กุ้งหวานแตงโม ข้าวสามสีผัดพริกเกลือปลาย่างสมุนไพร ส่วนการตกแต่งสถานที่และโต๊ะอาหารใช้อุปกรณ์จากทางมหาวิทยาลัยทั้งหมด และการจัดดอกไม้ดำเนินการโดยคณะคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้แจ้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาสถาบันการศึกษาของไทย นำน้อง ๆ นักศึกษาภาคการมาร่วมกิจกรรมช่วงงานเลี้ยงค่ำ โดยเปิดอิสระให้มีการนำเสนอเมนูอาหารและการจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อเปิดเวทีให้น้อง ๆ นักศึกษาได้นำความรู้และวิชาการ มาปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสสำคัญเช่นนี้ สะท้อนหลักคิดและวิธีการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับ การให้โอกาสและเปิดรับการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งค่ำคืนนี้ น้องนักศึกษาจะได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และเป็นแรงบันดาลใจในอาชีพเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจจริงได้โดยตรง
“การเปิดเวทีให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในงานระดับนโยบายและการต้อนรับผู้นำภาคธุรกิจ เป็นการสร้างประสบการณ์ตรง เสริมความมั่นใจ และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานคุณภาพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว” นางสาวรัชดา กล่าว
ทั้งนี้ การจัดเลี้ยงอาหารค่ำครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นเวทีสานต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนภาพของความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ทำงานเชื่อมโยงกัน ภายใต้แนวคิดสร้างคน สร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบ อาหารไทย และอุตสาหกรรมบริการของประเทศ