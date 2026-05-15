ป.ป.ช.เปิดปฏิบัติการ "เผยเงามังกร" รวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาว สวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้ "หมิงเฉิน ซัน"

ป.ป.ช. เปิดปฏิบัติการ "เผยเงามังกร" บุกรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้ "หมิงเฉิน ซัน" อาชญากรจีนข้ามชาติ โยงคลังอาวุธ-ระเบิด C4
วันนี้ (15พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน ชาวจีนพร้อมอาวุธสงครามและระเบิด C-4 ที่ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา นำมาสู่การขยายผลตรวจสอบบัตรสีชมพูของผู้ต้องหา ล่าสุด วันนี้ชุดปฏิบัติการ 5 หน่วยงาน นำโดยกระทรวงมหาดไทย ป.ป.ช. บก.ปปป. ป.ป.ท. และตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้เปิดปฏิบัติการ "เผยเงามังกร" บุกจับกุมข้าราชการระดับสูงที่อยู่เบื้องหลัง
นายหมิงเฉิน ไม่เคยไปเหยียบ อ.เชียงดาว แต่กลับมีชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่เมื่อ ต.ค. 2565 เพื่อสวมสิทธิ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หวังใช้ชีวิตและทำธุรกิจในไทยแบบ VIP
ศาลอาญาทุจริตฯ ภาค 5 ออกหมายจับ ปลัดอำเภอฮอด (อดีตปลัดอำเภอเชียงดาว) และ ลูกจ้าง อ.เชียงดาว ซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมและอนุมัติเอกสารเท็จทั้งหมด
โดยอดีตปลัดฯ รายนี้ เคยมีประวัติทุจริตสวมบัตรประชาชนให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มเรียกค่าไถ่-ตัดนิ้วมือ เมื่อปลายปี 2565 มาแล้ว แถมยังพบหลักฐานการออกบัตรสีขาว (เลข 0) ให้บุคคลอื่นโดยมิชอบอีกนับสิบราย
ชุดจับกุมได้แจ้งข้อหาความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 157 ละเว้น/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร ทุจริตนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี
ขณะนี้กรมการปกครองสั่งเพิกถอนรายการทุจริตทั้งหมด และเตรียมขยายผลกวาดล้างผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าบ้าน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่เซ็นรับรองให้อย่างเด็ดขาด!