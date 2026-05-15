นายกฯย้ำถกเอกชนเร่งปลดล็อกอุปสรรค หนุนลงทุนสร้างงานขับเคลื่อนศก. ไม่ประนีประนอมปราบผิดกม.

"อนุทิน" ย้ำเวทีหารือรัฐและเอกชน เพื่อเร่งปลดล็อกอุปสรรค หนุนลงทุน สร้างงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พร้อมเน้นย้ำไม่ประนีประนอมผู้กระทำผิด เดินหน้าปราบคอร์รัปชัน ยาเสพติด และแก๊งผิดกฎหมายทุกประเภท
วันนี้ (15 พฤษภาคม 2569) เวลา 16.45 น. ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการพบหารือร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยย้ำว่า รัฐบาลจัดงานขึ้นเพื่อเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการทำงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้มากที่สุด เพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อผู้ประกอบการ ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลต้องการรับฟังโดยตรงจากภาคธุรกิจว่า มีประเด็นใดที่รัฐสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการขยายกิจการ สร้างรายได้ สร้างงาน และเพิ่มความมั่งคั่งให้กับประเทศ พร้อมย้ำว่า ภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้ ต้องการให้ภาครัฐทำหน้าที่เป็น “ผู้สนับสนุน” มากกว่าการเป็น “ผู้กำหนด” เพราะผู้ประกอบการเป็นผู้ที่เข้าใจความต้องการของตลาดและสภาพเศรษฐกิจได้ดีที่สุด ดังนั้น รัฐบาลจึงพร้อมเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนได้สะท้อนปัญหาและข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีศักยภาพ มีอนาคต และเติบโตอย่างยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า หากภาครัฐสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้อย่างคล่องตัว ขยายการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการ รวมถึงเพิ่มการจ้างงานให้ประชาชนได้ ก็จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้า พร้อมระบุว่า ได้มอบนโยบายแก่หน่วยงานราชการทุกส่วนให้เร่งติดตามอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะประเด็นด้านกฎระเบียบหรือกระบวนการตรวจสอบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
สำหรับประเด็นภาพลักษณ์เรื่องคอร์รัปชันของประเทศไทยว่า แม้หลายดัชนีจะสะท้อน “ความรู้สึก” ของผู้ประเมิน แต่ในทางปฏิบัติ ประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการด้านธรรมาภิบาลและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด ทั้งจากองค์กรอิสระและหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ พร้อมยืนยันว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำผิดจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและแก้ไขภาพจำเรื่องการทุจริตที่สะสมมาในสังคมไทย
สำหรับการปราบปรามการสวมสิทธิ์และขบวนการผิดกฎหมายต่าง ๆ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ขณะนี้มีการขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นขบวนการขนาดใหญ่ และมีคำสั่งให้นายอำเภอในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่ประนีประนอมกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด บ่อนการพนัน การฟอกเงิน หรือแก๊งหลอกลวงออนไลน์ (Scammer) โดยที่ผ่านมาได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงาน ทั้งตำรวจ ทหาร ป.ป.ส. ปปง. ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. โดยได้ให้อิสระในการปฏิบัติหน้าที่และเร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดมากขึ้น พร้อมย้ำว่า การตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปจนถึงระดับนายอำเภอ เป็นไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า รัฐบาลใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่ละเว้นผู้ใด หากผู้ใดไม่เกี่ยวข้องก็จะได้รับความเป็นธรรม แต่หากพบว่ากระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
“รัฐบาลชุดนี้ให้อิสระแก่ฝ่ายปฏิบัติในการทำงานเต็มที่ เมื่อพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการทันที ไม่ใช่เพียงลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วปล่อยให้เรื่องเงียบหาย ทุกฝ่ายจึงมีความมั่นใจในการทำงานร่วมกับรัฐบาล เพราะรัฐบาลมุ่งกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” นายกรัฐมนตรีกล่าว