“อนุทิน” เผยคุยเจ้าสัว แก้ข้อติดขัดธุรกิจมุ่งสร้างงาน ลั่นล้างบางอิทธิพลสวมสิทธิ ถึงใครโดนหมด

นายกฯ บอกคุยเจ้าสัวแก้ข้อติดขัดธุรกิจมุ่งสร้างงานให้ประชาชน ชี้รัฐบาลมีหน้าที่ต้องทำทุกอย่างให้เศรษฐกิจแข็งแรง มีศักยภาพ มีอนาคต มีความยั่งยืน ลั่นขยายผลสวมสิทธิถึงใครโดนหมด ยันกวาดล้างผู้มีอิทธิพลไม่สนใครหน้าไหน
วันนี้ (15พ.ค.) เมื่อเวลา 16.45น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีพูดคุยกับกลุ่มเจ้าสัวในวันที่ 15 พ.ค.นี้ คาดหวังอะไรว่า วันนี้เราให้ผู้ประกอบการได้แนะนำให้ความเห็นแล้วรัฐบาลจะรับฟังนำความคิดเห็นข้อชี้แนะต่างๆพยายามอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการ ประชาชน และประเทศ
เมื่อถามว่าจะนำความคิดเห็นเหล่านั้นไปต่อยอดในการขับเคลื่อนเศรฐกิจอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่าเราก็รับฟังเขาว่าแต่ละภาคส่วนเป็นอย่างไรบ้าง เขาคาดหวังอะไรที่จะให้รัฐบาลสนับสนุนและทำให้เขาขยายกิจการได้ ให้เขาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศหรือตรงไหนติดขัด และภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่ตนเป็นหัวหน้า ต้องการให้ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไปด้วยกัน รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ จะไปขับเคลื่อนอะไรโดยไม่ถามผู้ประกอบการก็อาจไม่ตรงความต้องการ หรืออาจไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด อยากให้ผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่รู้จักกันสนิทแนบแน่นอยู่แล้วมาพูดเปิดอกกันรัฐบาลมีหน้าที่ต้องทำทุกอย่างให้เศรษฐกิจแข็งแรงมีศักยภาพ มีอนาคต มีความยั่งยืน
เมื่อถามว่าการพูดคุยครั้งนี้จะขอความร่วมมืออะไรจากผู้ประกอบการหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเราสามารถทำให้เขาได้ดำเนินกิจการเติบโตขยายตัวได้ ช่วยเราจ้างแรงงานให้มีอัตราการทำงานของประชาชนสิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าไปให้เศรษฐกิจได้ขับเคลื่อนขยายตัว
นายอนุทิน ยังให้สัมภาษณ์กรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง เข้าจับกุม อดีตปลัดอ.เชียงดาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อ "ซุน หมิงเฉิน" ผู้ต้องหาชาวจีน ที่ครอบครองอาวุธสงคราม ไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ อ.เชียงดาว ว่า ก็ไล่จับขยายผลคนที่เกี่ยวข้องไปเรื่อยๆ เป็นกระบวนการใหญ่และนายอำเภอที่อยู่ตรงนั้นก็ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไปถึงใครก็โดนหมด ตอนนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนมั่นใจได้ว่ารัฐบาลของตนไม่เล่นกับเรื่องพวกนี้เคลียร์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกรุกที่ ยาเสพติด บ่อนการพนัน กระทำผิดกฎหมายใดๆฟอกเงินสแกมเมอร์ ตนแสดงให้เป็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ประนีประนอม ไม่เป็นมิตรกับพวกกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้ และได้รับความร่วมมือที่ดี และอยากเรียนให้ประชาชนรับทราบเวลาพูดกับตำรวจ ทหาร เจ้าพนักงานต่างๆ ผู้ปฏิบัติเขาแฮปปี้ที่รัฐบาลให้อิสระการทำงานอย่างเต็มที่ เขาถึงจับถึงดำเนินคดีมากขึ้นเยอะในช่วงที่ตนมาเป็นรัฐบาล
เมื่อถามว่ากรณีอธิบดีการปกครองรายงานตรวจสอบเส้นเงินพื้นที่ สุราษฎร์ธานีและภูเก็ต ที่อาจเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ นายอนุทิน กล่าวว่า นี้คือการแสดงความตั้งใจให้เห็นว่าเราเอาจริงไม่ใช่แค่ลงไปดูแล้วตัดตอนกันไปการตั้งคณะกรรมการสอบถึงระดับนายอำเภอก็ต้องคนที่เหนือขึ้นไปอีก ถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องเราต้องดำเนินการหมด ถ้าใครไม่ทำผิดก็ไม่ต้องกังวล แต่เราต้องตั้งกรรมการสอบไว้ก่อนให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าเราได้ใช้กระบวนการยุติธรรมไม่ยกเว้นใครทั้งสิ้น และการทำงานของตนยึดการปิดชื่อถือพฤติกรรม เดี๋ยวนี้มีการเรียนหลักสูตรต่างๆ หากไปดูชื่อก่อนเดี๋ยวจะอึดอัดใจ ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำให้ฝ่ายปฏิบัติไปดำเนินการเลยเจอกันอีกทีเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วซึ่งทำอะไรไม่ได้แล้ว ทุกคนจึงสบายใจกับการทำงานรูปแบบนี้กับรัฐบาลชุดนี้ เมื่อถามว่า ถือเป็นการกวาดล้างข้าราชการสีเทาในยุคนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คำว่ากวาดล้างต้องกวาดอยู่ตลอดไม่ใช่ยุคนี้ เรากวาดล้างการกระทำผิดให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้