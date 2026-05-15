นายกฯลั่นต้องไร้สินบน สั่งฟันหลังกกร.แฉ 10 หน่วยงานรัฐ ชี้ดัชนีคอรัปชั่นรั้งท้ายเหตุความรู้สึกฝังใจ หวังกู้เชื่อมั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน" ลั่นยุคนี้ต้องไม่มีสินบน เตรียมสั่ง ครม.เช็กบิล หลัง กกร.แฉ 10 หน่วยงานรัฐ เรียกรับเงิน ยอมรับดัชนีคอร์รัปชันไทยรั้งท้าย เหตุจาก "ความรู้สึก" ฝังใจ ลั่นต้องล้างตราบาป ไม่สร้าง "ดิจิตอลฟุตปริ้นท์" แย่ๆทิ้งไว้ หวังกู้ความเชื่อมั่นประเทศกลับคืนมา

วันนี้ (15พ.ค.) เมื่อเวลา 16.50 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เปิดเผยข้อมูล 10 หน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวข้องกับการเรียกรับค่าใช้จ่ายพิเศษหรือสินบน ว่า จะต้องไม่มีหน่วยงานไหนที่ทําเช่นนั้นได้ ซึ่งเราก็รับฟังจากภาคเอกชนดังกล่าว และวันนี้ได้พบกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ตนจึงบอกว่าเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อกรมโยธาธิการฯอยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และปัจจุบันไม่ได้มีเรื่องในการอนุญาตอะไรเลย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจ เขาก็บอกว่าบางทีต้องไปดูก่อน คําว่าโยธาฯมีทั้งเทศบาล จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้คําว่าโยธา แต่ไม่ใช่กรมโยธาธิการ และผังเมือง ซึ่งอันนั้นไม่สําคัญ ที่สําคัญคือต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเมื่อมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนมาเช่นนี้ นายกฯ จะให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างไรหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ตนจะนําเรื่องนี้แจ้งให้คณะรัฐมนตรี แต่ละกระทรวงทราบ เพื่อให้ไปติดตามหน่วยราชการว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดอันดับความเชื่อมั่นในเรื่องของคอรัปชั่น จัดอันดับให้ประเทศเราอยู่ในลำดับรั้งท้าย ตนจึงถามว่า แบบนี้ไปทําการศึกษาหรือวิเคราะห์กันมาอย่างไร เขาบอกว่าใช้ดัชนีความรู้สึกในการถาม ตนคิดว่ามันไม่พอ และเชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมาเราใช้หลักธรรมาภิบาล มีองค์กรอิสระต่างๆคอยตรวจสอบ เรื่องคอร์รัปชั่นโดยที่รัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้ แต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติ ก็เป็นอีกเรื่อง ซึ่งจะเห็นว่ามีการดําเนินคดีลงโทษ ผู้กระทําผิดมากมาย ทั้งนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่มีมานานแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องล้าง "ตราบาป" จากนี้ไปเราต้องไม่ทําอะไรที่ไม่ดี คําว่าตราบาปสมัยเก่าใช้คําว่า Stigma(สติ๊กม่า) เดี๋ยวนี้ใช้คําว่าดิจิตอลฟุตปริ้นท์ เราอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นจะฝังไปในจิตใจคน ถามกี่ทีๆ ก็บอกว่าโกง เพราะเราสร้างแนวทางมาไว้ไม่ดี ก็ต้องแก้ไขตรงนี้