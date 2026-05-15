"อาสพลธ์" คว้าเก้าอี้ปธ.กมธ. ป.ป.ช. “บุญจง-วรงค์-มนพร-พงศกร-สุดาวรรณ” นั่งที่ปรึกษา

“อาสพลธ์” ผงาดนั่งประธาน กมธ. ป.ป.ช. ส่วน “บุญจง - วรงค์ -มนพร – พงศกร - สุดาวรรณ” นั่งที่ปรึกษา พร้อมตั้ง 3 โฆษก
เมื่อวันที่ (15 พ.ค.69) ที่รัฐสภา นายธนาธาร ประมูลพงษ์ สส.ชลบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ ( กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ( กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลการประชุมของคณะ กมธ.นัดแรกว่า ที่ประชุมมีมติเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะ กมธ. ดังนี้ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ดำรงตําแหน่ง ประธานคณะ กมธ. ส่วนรองประธาน กมธ. มี 5 คน ได้แก่ นายชยุต ภุมมะกาญจนะ รองประธานคณะ กมธ. คนที่หนึ่ง นายธีรัจชัย พันธุมาศ รองประธานคณะ กมธ. คนที่สอง นายสุทธิชัย จรูญเนตร รองประธานคณะ กมธ. คนที่สาม นายปรีติ เจริญศิลป์ รองประธานคณะ กมธ. คนที่สี่ และนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว รองประธานคณะ กมธ. คนที่ห้า โดยมี นางญาณีนาถ เข็มนาค ดำรงตําแหน่ง เลขานุการคณะ กมธ.
สำหรับตําแหน่ง โฆษกคณะ กมธ. มีทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายธนาธาร ประมูลพงษ์ และนายพศิน ปิตุเตชะ นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่ง กมธ.และที่ปรึกษาคณะ กมธ.จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นายพงศกร อรรณนพพร นางมนพร เจริญศรี น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และนายวรงค์ เดชกิจวิกรม
ทั้งนี้ คณะ กมธ.ป.ป.ช. มีหน้าที่และอํานาจกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้