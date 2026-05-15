ถูกใจคอหวย! กมธ.ผู้บริโภค สภาฯ เสนอเพิ่มเงินรางวัลที่ 1 เป็น 10 ล้าน เลขท้าย 2 ตัว 5,000 อ้างเป็นเสียงเรียกร้อง ปัดมอมเมา

กมธ.ผู้บริโภคจ่อประเดิมการทำงาน เพิ่มรางวัลลอตเตอรี่ ชงปรับรางวัลที่ 1 เป็น 10 ล.เลขท้าย 2 ตัว ได้ 5 พัน ยกเหตุผลเป็นข้อร้องเรียนผู้บริโภคขอปรับเงินรางวัลเพิ่ม เตรียมเรียก ผอ.กองสลากฯ ให้ข้อมูลสอบถามความเป็นไปได้ ยันไม่ได้มอมเมาประชาชน
วันนี้ (15พ.ค.):ที่รัฐสภา นายบุญรวี ยมจินดา สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมใจไทย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค คนที่4สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกมธ.คุ้มครองผู้บริโภคนัดแรกว่า แนวทางการทำงานของกมธ.จะมุ่งแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่เป็นความเดือดร้อนประชาชน ส่วนตัวจะผลักดันการเพิ่มรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมกมธ.ในวันที่ 21พ.ค. มีแนวคิดคือเพิ่มรางวัลเลขท้าย 2ตัวจาก 2,000บาท เป็น 5,000บาท รางวัลเลขท้าย 3ตัว จาก 4,000บาท เป็น 10,000บาท และรางวัลที่1 จาก 6ล้านบาท เป็น 10ล้านบาท เรื่องนี้ถือว่าอยู่ในขอบข่ายการทำงานของกมธ. เป็นเป็นข้อร้องเรียนจากประชาชนในฐานะผู้บริโภค อยากให้เพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะไม่ได้เพิ่มมา 10ปีแล้ว กองสลากได้กำไรมหาศาลแต่ละปี จึงควรทบทวนเงินรางวัลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
นายบุญรวีกล่าวว่า ถ้าที่ประชุมกมธ.เห็นด้วย จะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้เต็มที่ จะเรียกผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ข้อมูลรายได้และผลกำไรแต่ละปี เพื่อหาทางแบ่งกำไรมาให้ประชาชน และอีกส่วนให้นำไปเพิ่มเป็นสวัสดิการสังคม เช่น เพิ่มทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน เพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ได้แค่ 20บาทต่อหัวเพราะกำไรเหล่านี้ล้วนเป็นภาษีบาป จำเป็นต้องทำให้เกิดความยุติธรรมต่อประชาชน กองสลากฯไม่ควรเอาเปรียบประชาชน ไม่ได้ขึ้นเงินรางวัลมากี่ปีแล้ว เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจประชาชน เพราะคนไทยเสี่ยงโชคเยอะ ยืนยันว่า การเพิ่มเงินรางวัลไม่ได้มอมเมาประชาชนถือเป็นเรื่องทางการค้า และยังช่วยแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้ด้วย