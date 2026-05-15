“ชัชชาติ” เตรียมลาออกผู้ว่าฯ กทม. คัมแบ็กเปิดตัวทีมใหม่ ก่อนสมัครชิงเก้าอี้อีกสมัย 28 พ.ค.นี้

“ชัชชาติ” ยืนยันเตรียมยื่นใบลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. 18-19 พ.ค. นี้จริง เพื่อเดินหน้าลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัย พร้อมเปิดตัวทีมงานและนโยบายใหม่ 28 พ.ค.
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวเรื่องการเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการยื่นหนังสือลาออกแต่อย่างใด เพียงแต่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการยื่นหนังสือต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นมีกำหนดการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บุตรชายเข้ารับปริญญา
โดยในวันที่ 28 พฤษภาคม นายชัชชาติระบุว่าจะเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้ง พร้อมทั้งเปิดตัวทีมงาน แถลงผลงานตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา รวมถึงนำเสนอนโยบายที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปในวันเดียวกัน
สำหรับประเด็นการดำเนินงานในอนาคตร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) จากพรรคการเมืองต่างๆ นั้น นายชัชชาติกล่าวว่าไม่มีความกังวลใจ เนื่องจากทุกพรรคต่างส่งผู้สมัครที่มีความสามารถและสามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ สก. ชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานครนั้น ต้องขึ้นอยู่กับแนวทางการทำงานของแต่ละบุคคลซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ โดยถือเป็นการถ่วงดุลอำนาจและการทำงานซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน