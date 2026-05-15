นายกฯดัน “ชุดไทย” เวทีโลก จับมือยูเนสโกต่อยอดวัฒนธรรม–AI–มรดกโลก ยกระดับไทยในนานาชาติ

"อนุทิน" พบ ผอ.ยูเนสโก เดินหน้าดัน “ชุดไทย” สู่เวทีโลก จับมือยูเนสโกต่อยอดวัฒนธรรม–AI–มรดกโลก ยกระดับบทบาทไทยในระดับนานาชาติ
วันนี้ (15 พฤษภาคม 2569) เวลา 15.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายคอลิด อะห์มัด อัลอะนานี อะลี อิซ (H.E. Mr. Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกในหลายด้าน ทั้งวัฒนธรรม เทคโนโลยี การศึกษา และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายหลังการเข้าพบ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นและพัฒนาการความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโก
อีกทั้ง นายกฯได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันบทบาทของไทยในเวทีโลก และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ประเด็นสำคัญที่หารือร่วมกัน ได้แก่
1. ผลักดัน “ชุดไทย” สู่มรดกภูมิปัญญาโลกรัฐบาลเดินหน้าผลักดัน “ชุดไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ทั้งด้านแฟชั่น งานหัตถกรรม การท่องเที่ยว และซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติ
พร้อมกันนี้ ไทยเตรียมจัดนิทรรศการ “Royal Thai Dress: From Tradition to Modernity” ที่พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ โดยจะจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ เพื่อเผยแพร่ความงดงามและเอกลักษณ์ของชุดไทยสู่สายตาชาวโลก
2. เดินหน้าดูแลมรดกโลกไทยอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรสำคัญของประเทศ และส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
3.ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธรรมาภิบาล AI ระดับนานาชาติรัฐบาลเตรียมผลักดันการจัดตั้ง “ศูนย์กลางธรรมาภิบาลด้าน AI” ภายใต้ ETDA ร่วมกับยูเนสโก เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และมาตรฐานด้าน AI ของภูมิภาคและระดับโลก โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรไทย สร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้ไทยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและปลอดภัย
ด้านยูเนสโกเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการศึกษาระดับโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2570 โดยต่อยอดจากความสำเร็จของการประชุมด้าน AI หรือ GFEAI 2025 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNESCO โดยฝ่ายไทยแสดงความพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และมุ่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของเวทีความร่วมมือสำคัญระดับนานาชาติ
4. เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบุคคลสำคัญของไทยร่วมกับยูเนสโกไทยอยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและคุณูปการสำคัญต่อประชาคมโลก โดยได้เชิญยูเนสโกเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก พร้อมให้การสนับสนุนทุกการริเริ่มของไทย และผลักดันนโยบายด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างเต็มที่
นายกฯ ยังกล่าวด้วยว่า ความร่วมมือกับยูเนสโกครั้งนี้ จะช่วยยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลก สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม พร้อมผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของภูมิภาคในอนาคต