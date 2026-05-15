ปค.เข้ม 7 จังหวัดชายแดนกัมพูชา สั่งยกระดับ อส.-ชรบ.-ฟื้นแผนตั้งจุดสกัด-ลาดตะเวน เฝ้าระวังสถานการณ์

กรมปกครอง สั่ง เข้ม 7 จังหวัดชายแดน ไทย-กัมพูชา สั่งยกระดับ "กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และ ชรบ." เฝ้าระวังสถานการณ์ สร้างความเชื่อมั่น - ผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน ฟื้นแผนตั้งจุดตรวจ จุดสกัด พร้อมลาดตระเวนตามเส้นทางเข้า – ออกหมู่บ้าน ริมชายแดน จุดผ่านแดน รวมถึงช่องทางธรรมชาติ
วันนี้ (15 พ.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือด่วนที่สุด และโทรสารในราชการ ปค.ถึง ปลัดจังหวัด 7 จังหวัด ชายแดน ไทย - กัมพูชา
ได้แก่ จันทบุรี ตราด บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี หลังจากมีสถานการณ์ในหลายพื้นที่ สร้างความตะหนก ความหวาดระแวง และวิตกกังวลกับประชาชนในพื้นที่
โดย กำชับนายอำเภอ บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ขอให้นายอำเภอ มอบหมายปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล บูรณาการฝ่ายปกครอง และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ และป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่
โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข่าวสาร จากหน่วยงานราชการเท่านั้น และดำเนินการแจ้งข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือ หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
2. ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน โดยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด หรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้า – ออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดน จุดผ่านแดนต่าง ๆ หรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชน ใช้ในการผ่านแดน เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่
โดยหากพบการกระทำความผิด ให้รายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการต่อไป
3. ให้นายอำเภอในฐานะ ผู้จัดการพื้นที่ (Area manager) บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
"หากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบอันส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนพื้นที่ นายอำเภอรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด"