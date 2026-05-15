"เท้ง" ชื่นมื่น! เดินสายมอบกระเช้าดอกไม้ส้มฝ่ายบริหารรัฐสภา โอกาสรับตำแหน่ง “ผู้นำฝ่ายค้าน”

ชื่นมื่น! “เท้ง” เดินสายทั้งวัน หอบกระเช้าดอกไม้ส้ม-ของที่ระลึก มอบฝ่ายบริหารรัฐสภา “โสภณ-มัลลิกา-เลิศศักดิ์-บิ๊กเกรียง-โสภณ” ในโอกาสรับตำแหน่ง “ผู้นำฝ่ายค้าน” ป้ายแดงสมัยสอง
วันนี้ (15 พ.ค. 2569) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เดินสายเข้าเยี่ยมคารวะ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร , น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง , นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง , พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานสภาคนที่สอง เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
โดยนายณัฐพงษ์ ได้นำกระเช้าดอกไม้สีส้มไปมอบให้ฝ่ายบริหารแต่ละท่าน พร้อมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง