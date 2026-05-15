กกต.ชลฯ-ปลัดพัทยา ถอดบทเรียนเลือกตั้งปรับค้างบัตรโชว์-พักเช็คลิสต์ เชิญผู้สมัครสังเกตการณ์-ให้ทักท้วง

กกต.ชลบุรี ควงคู่ ปลัดพัทยา ถอดบทเรียนเลือกตั้งเดือดชลบุรี ปรับแผนใหม่ในเลือกตั้งเมืองพัทยา ค้างบัตรโชว์-พักเช็คลิสต์ เตรียมเชิญผู้สมัครทุกคนส่งตัวแทนสังเกตการณ์เข้มทุกหน่วย เปิดทางทักท้วงได้ ซ้อมเข้ม กปน. 2 รอบ จัดเลือกตั้งในอาคาร กันอุปสรรคทำชะงัก
วันนี้ (15 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ปลัดเมืองพัทยา และ น.ส.มนัสนันท์ วิทนา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี บรรยายถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยา โดย น.ส.มนัสนันท์ กล่าวว่า ตามแผนการเลือกตั้งวันที่ 21 พ.ค. นี้ สมาชิกสภาและนายกเมืองพัทยาจะครบวาระ จากนั้นขั้นตอนและระยะเวลาจะเหมือนกับการเลือกตั้ง กทม. โดยเมืองพัทยาจะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 113 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 82,736 คน ซึ่งมีจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา 400,000 บาทและนายกเมืองพัทยาจำนวน 200,000 บาท
น.ส.มนัสนันท์ กล่าวต่อว่า จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์ คิดเป็น 49.38% ครั้งนี้ กกต.ชลบุรีได้มีการประชุมผู้สนใจลงสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา มีผู้สนใจจำนวน 70 คน นอกจากนี้ สำนักงานจะมีการเตรียมประชุมสมานฉันท์ เพื่อเชิญผู้สมัครมารับฟังกติกาให้เข้าใจ รวมถึงมีการรณรงค์โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า Big Day
ด้านนายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ตนทำหน้าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งเมืองพัทยา ขณะนี้ ได้มีการลงนามแต่งตั้งจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย (กปน.) โดย กกต. กลาง และ กกต.จังหวัด แบ่งอบรมเป็น 2 รุ่น รวมถึงออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการรับสมัคร และจะมีการประชุมซักซ้อมกัน 2 ครั้ง ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยสถานที่เลือกตั้งจะเป็นในอาคารทั้งหมด จะไม่มีเต็นท์เพื่อจะลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ
นายเกียรติศักดิ์ ย้ำว่า เมืองพัทยารับทราบนโยบายการเลือกตั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตนอยากจะฝากเรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องไปแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ถ้าไม่ไป จะเสียสิทธิ์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 2 ปี ส่วนปัญหาอุปสรรคด้านอื่น ปัจจุบันนี้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุ ตนคิดว่าเมืองพัทยาจะรักษาการเลือกตั้งเป็นไปตามข้อกฎหมายให้ได้มากที่สุด
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสอบถาม เมื่อถามว่าบรรยากาศที่พัทยาเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ทำผิดเรื่องผิดกฎหมาย นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์การหาเสียงวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพียงแต่เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา มีการเปิดตัวทีมจากพรรคประชาชน มีผู้ใหญ่ของพรรคประชาชนมา จึงมีการนำเสนอไปหลายเรื่อง พวกตนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ แต่เบื้องต้นยังไม่มีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายอะไร การหาเสียงก็เป็นเรื่องปกติ ในมุมมองของตน อาจจะต้องมีการปลุกเร้าบ้าง เป็นไปตามจังหวะของการหาเสียง แต่ตอนนี้ยังไม่พบเรื่องความรุนแรงหรือการซื้อเสียง
เมื่อถามว่ามีเรื่องการใส่ร้ายหรือหาเสียงเกินขอบเขต นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ด้วยบริบทที่ว่าเมืองพัทยานั้นเป็นรูปแบบของเมืองพิเศษ หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเหมือน กทม. แต่ในบริบทนั้น พัทยาไม่ได้มีอำนาจพิเศษเหมือน กทม. ฉะนั้น รูปแบบของพัทยา ตนอยากให้เห็นภาพชัด เราเหมือนเทศบาลนคร แต่พัทยามีเนื้องานและ เงินมากกว่ามาก ดังนั้น การบริหารการจัดการเป็นไปโดยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ดังนั้น ผู้สมัครหรือผู้ที่จะหาเสียง ตนขอความกรุณาไปดูข้อกฎหมายก่อน ว่าอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาเป็นอย่างไร ถ้าไปโฆษณาหรือออกเป็นนโยบายมา อาจจะสุ่มเสี่ยงเรื่องทำเกินอำนาจหน้าที่
เมื่อถามว่า กปน. บางกลุ่ม อาจจะสนับสนุนพรรคการเมือง จะจัดการอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา น.ส.มนัสนันท์ กล่าวว่า กกต. ได้มีการจัดอบรม มีโครงการให้ความรู้ความเข้าใจกับ กปน.ทุกหน่วย เป็นโครงการแซนด์บล็อกที่ให้ความรู้เข้มข้น ก่อนที่จะอบรมจริง รวมไปถึงการที่คัดกรองคนที่จะมาเป็น กปน. จะต้องไม่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครใดด้วย ทั้งนี้ ไม่ได้ห้ามผู้ที่เป็นสมาชิกพรรค
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องผู้สังเกตการณ์ หรือกลุ่มผู้ชุมนุมในการเลือกตั้ง สส.ที่ชลบุรี สำหรับเมืองพัทยาได้มีการเตรียมความพร้อมและได้ถอดบทเรียนเรื่องนี้อย่างไร นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ที่พัทยาไม่มีเรื่องผู้มาชุมนุมอะไร เรื่องการดำเนินคดีคงไม่มี การเลือกตั้งครั้งนี้โฟกัสอยู่ที่เมืองพัทยา การเตรียมการรับมืออย่างหนึ่งคือสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่จะมาสมัครและผู้มาใช้สิทธิ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กปน. ที่ต้องนับคะแนน หัวใจหลักของการเลือกตั้ง จุดที่ประชาชนมีความสงสัยมากที่สุดอยู่ที่ กปน. ซึ่ง กปน. เอง มีความตั้งใจมากในการทำหน้าที่ ต้องการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง แต่ปัญหาอุปสรรคมีมากจริงๆในการปฏิบัติและมีแรงกดดันมาก ในขณะที่มีการนับคะแนน การเลือกตั้งรอบนี้ในขั้นตอนการนับคะแนนได้ปรึกษา กกต.จังหวัด ว่าถ้าไม่ได้ผิดระเบียบอะไรจะวางแผนใหม่ เช่น กรณีที่มีการโชว์บัตรเลือกตั้งอาจจะต้องค้างไว้สักระยะ หรือสมมตินับคะแนนไปแล้ว 100 ใบ อาจจะมีการพักสั้นๆ เพื่อเช็คลิสต์ ว่าครบหรือไม่ ตรงหรือไม่
เมื่อถามว่าหากคนไม่พอใจ แล้วออกมาเรียกร้อง หรือชุมนุมประท้วง กกต.จะทำอย่างไร นายเกียรติศักดิ์ ระบุว่า ตัวแทนของผู้สมัครเป็นส่วนสำคัญในการที่จะมาร่วมตรวจสอบขั้นตอน ตั้งแต่การมาลงคะแนนกาบัตร ขีดบัตร การหย่อนบัตร ตนคิดว่าเป็นจุดที่สำคัญคือเรื่องความโปร่งใสในขั้นตอนการดำเนินการ จึงเป็นเรื่องที่ตนวางแผนไว้ว่าจะเชิญผู้สมัคร หลังจากที่ได้เบอร์แล้วมาตั้งตัวแทนของผู้สมัครไปประจำหน่วยทุกหน่วย สามารถสังเกตการณ์ได้ ทักท้วงได้ ซึ่งเราจะให้โอกาสและเปิดโอกาสให้เขาเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจ
เมื่อถามถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีที่มีการชุมนุมและบุกรุกเข้าไปเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง สส.ครั้งที่ผ่านมา น.ส. มนัสนันท์ กล่าวว่าเบื้องต้นเหตุการณ์ในวันนั้น กกต.ได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอนในทุกเรื่องในส่วนของความคืบหน้าของคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรม