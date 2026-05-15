“ภราดร” ย้ำความจริงใจ ดีเดย์ 19 พ.ค. เข้าชื่อ สส.ภท. 190 คน ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภาฯ

รมต.สำนักนายกฯ ย้ำความจริงใจ ดีเดย์ 19 พ.ค. เข้าชื่อ สส.ภท. 190 คน ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภาฯ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
วันนี้ (15พ.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมรัฐภา ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามมาตรา 147 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ หลังจากที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายให้ความเห็นแล้วเสร็จ โดย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายเฉพาะของรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังมีของสส.และภาคประชาชน ซึ่ง 34 ฉบับนั้นเป็นเจตนารมณ์และความจริงใจของรัฐบาล ที่พิจารณาอย่างถ้วนถี่ต่อการยืนยันร่างกฎหมาย
นายภราดร ชี้แจงว่า สำหรับร่างกฎหมายของภาคประชาชน ที่เสนอต่อสภาฯ ชุดที่แล้ว 6 ฉบับ ครม. ยืนยัน 1 ฉบับ เพราะมีการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนนมายังรัฐบาล ส่วนที่เหลือนั้นไม่มีประชาชนที่แจ้งเจตจำนง ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจแทนไม่ได้ แม้มี สว.ทำหนังสือถึงรัฐบาลให้ยืนยันร่างกฎหมายของประชาชน แต่เจตจำนงไม่ชัดเจนเหมือนน กรณีของน.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาผู้บริโภค อย่างไรก็ดีตาม พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ยังมีเวลาให้ประชาชนยืนยันร่างกฎหมาย ภายใน 120 วัน และให้รัฐบาลทบทวน โดยมีเวลาสิ้นสุดคือ 12 ก.ค.
นายภราดร ชี้แจงต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาล และพรรคภูมิใจ มีความจริงใจและมีเจตจำนงชัดเจนต่อการแก้รัฐธรรมนูญโดยเปิดช่องให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และตนได้หารือกับนายอนุทินหัวหน้าพรรคและนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี ฐานะเลขาธิการพรรค ว่า วันที่ 19 พ.ค. จะหารือในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย หากไม่มีเหตุขัดข้องจะให้สส.ทั้ง 190 คนยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามผลประชามติ 21.6 ล้านเสียง