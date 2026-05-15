ป.ป.ช.ยโสฯรวบจนท.รัฐ ทุจริตโครงการจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ป.ป.ช. ยโสธร สนธิกำลังจับเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตใช้จ่ายเงินทดรองราชการ โครงการจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
วันนี้ (14พ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ กลุ่มสืบสวนคดีทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 และนักสืบสวนคดีทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร จับกุม นางกันยารัตน์ สังสะนา อายุ 57 ปี ผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ที่ จ 16/2569 ลงวันที่ 23 เมษายน 2569 ในฐานความผิด เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้น เป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเว้นไม่ดำเนินการ เพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ
โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมข้อมูลจนสืบทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาอยู่ภายในพื้นที่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จึงดำเนินการเฝ้าสังเกตการณ์ จนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 พบตัวผู้ถูกกล่าวหาในบริเวณใกล้เคียง จึงแสดงตัวเข้าจับกุมบุคคลดังกล่าว พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งนำตัวผู้ถูกกล่าวหาไปทำบันทึกการจับกุม พิมพ์ลายนิ้วมือ ลงบันทึกประจำวัน และนำตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งไปยัง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 3 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป