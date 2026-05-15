"ชัชชาติ" ไขก๊อก พ้นผู้ว่า กทม.ก่อนครบวาระ กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ 28 มิ.ย.นี้ พร้อม สก.-เมืองพัทยา

"ชัชชาติ" ยื่นลาออกจากผู้ว่า กทม.ก่อนครบวาระ 21 พ.ค.ด้าน ผอ.กกต.กทม.ระบุต้องจัดเลือกตั้งใน 60 วัน เป็นกรอบพร้อมเลือก สก. เห็นชอบแผนให้ใช้สิทธิ 28 มิ.ย. 69 ซึ่งจะเป็นการเลือกพร้อมกับนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา
วันนี้ (15พ.ค.) ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผอ.กกต. กทม.เปิดเผยภายหลังการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ที่ยื่นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าขั้นตอนนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งมายังกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครก็จะแจ้งมายังสำนักงาน กกต.กทม.ให้รับทราบตามขั้นตอน ซึ่ง กกต.กทม.จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยอยู่ในกรอบเวลาสามารถจัดพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้
ทั้งนี้คาดว่าจะมีการส่งเรื่องมาถึง กกต.กทม.ในวันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2559 โดยปลัด กทม. จะทำหน้าที่รักษาราชการแทนจนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ตั้งเข้ามาทำหน้าที่
มีรายงานว่า นายชัชชาติ ได้ยื่นหนังสือลาออกก่อนที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดย กกต. ได้เห็นชอบแผนให้จัดการเลือกตั้ง 28 มิถุนายน 2569 ซึ่งจะเป็นการเลือกพร้อมกับนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา