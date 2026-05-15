“การุณย์” จี้ ทบทวนพ.ร.บ.อสม. ซัดอย่าลืมด่านหน้าช่วงโควิด ชี้ อสม.คือหัวใจระบบสาธารณสุขชุมชน

สส.กล้าธรรม จี้รัฐบาลทบทวน พ.ร.บ.อสม. ซัดอย่าลืมด่านหน้าช่วงโควิด ชี้ อสม.คือหัวใจระบบสาธารณสุขชุมชน ย้ำเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคง
เมื่อวันที่ (15 พ.ค.) นายการุณย์ คูเจริญชัยกุล สส.เชียงใหม่ พรรคกล้าธรรม อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่สภามิได้ให้ความเห็นชอบและดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โดยเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ พ.ร.บ.อสม. กลับมาทบทวนอีกครั้ง หลังทราบว่าคณะรัฐมนตรีไม่ขอยืนยันให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเดินหน้าต่อ
นายการุณย์ กล่าวว่า ตนขอเป็นตัวแทนของพี่น้อง อสม.ทั่วประเทศ ตั้งคำถามต่อรัฐบาลว่า เหตุใดจึงไม่หยิบร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อ ทั้งที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการมาแล้ว พร้อมตั้งคำถามไปถึงผู้มีอำนาจว่า “ลืมพวกเขาจริง ๆ แล้วหรือไม่” ทั้งที่หลายคนเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผ่านวิกฤตโควิด-19 มาด้วยกัน
นายการุณย์ ระบุว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อสม.คือด่านหน้าที่เสียสละที่สุด กล้าลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ดูแลผู้ป่วย นำยาไปส่ง ให้กำลังใจประชาชน ทั้งที่คนส่วนใหญ่ต่างหวาดกลัวการติดเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขต 7 ของตน อสม.ทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อดูแลประชาชนในชุมชน
“ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ผู้ป่วยในช่วงนั้น แต่ อสม.ยังเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน รัฐบาลอย่าลืมบทเรียนครั้งนั้น และอย่าคิดว่าในอนาคตจะไม่มีวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นอีก” นายการุณย์ กล่าว
นายการุณย์ ยังอธิบายสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.อสม. ว่า มีเป้าหมายเพื่อยกระดับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มีสถานะชัดเจนตามกฎหมาย ได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความคุ้มครองที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน ประกันอุบัติเหตุ หรือการดูแลกรณีเจ็บป่วยและทุพพลภาพ
“อสม.คือกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย เพราะเป็นผู้เฝ้าระวังโรค ดูแลประชาชนระดับชุมชน ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาโดยตลอด การมีกฎหมายรองรับจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือโรคระบาดและภาวะฉุกเฉิน รวมถึงช่วยลดภาระของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์”
นายการุณย์ กล่าวต่อว่า การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่คือการป้องกันและดูแลประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชน และ อสม.คือผู้ที่ทำหน้าที่นั้นมาโดยตลอด พ.ร.บ.อสม.คือการตอบแทนผู้เสียสละด้วยหลักประกันที่เป็นธรรม เมื่อ อสม.เข้มแข็ง ระบบสาธารณสุขก็เข้มแข็ง
พร้อมกันนี้ นายการุณย์ ได้เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีนำร่าง พ.ร.บ.อสม. กลับมาทบทวนอีกครั้ง เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ ผู้เป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพไทยในทุกวิกฤตการณ์