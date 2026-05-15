กกต.เริ่มพิจารณาคดีฮั้ว สว.สำนวนใหญ่ ปัดขาดอายุความ เร่งสาง 5 พันคำร้องจบใน 1 ปี โต้ช้าความรู้สึกไวกว่าข้อเท็จจริง

"แสวง” เผย กกต.เริ่มพิจารณาคดีฮั้ว สว.สำนวนใหญ่แล้ว ยันคดีไม่ขาดอายุความ เร่งสะสางคำร้องเกือบ 5,000 เรื่องให้จบใน 1 ปี จัดประชุมทุกวันจันทร์ถกคดีฮั้วเต็มวัน เหตุเอกสาร-พยานหลักฐานจำนวนมาก ชี้สังคมอาจมองล่าช้าเพราะความรู้สึกไปไวกว่าข้อเท็จจริง
วันนี้( 15 พ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีฮั้วสมาขิกวุฒิสภา (สว.) ว่า ขณะนี้ กกต. ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสว. ซึ่งถือเป็นสำนวนขนาดใหญ่แล้ว นอกจากนี้ยังมีสำนวนร้องเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกจำนวนมาก เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งต่อเนื่องกัน โดยปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาประมาณเกือบ 5,000 เรื่อง ซึ่ง กกต. ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 2,500 เรื่อง และยังเหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ยืนยันว่าคดีของสำนักงานกกต. ไม่เคยขาดอายุความ เว้นแต่กรณีมีเหตุเฉพาะที่ต้องขอขยายเวลาออกไป เช่น คดีฮั้ว สว. ซึ่งจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ทำให้เร็ว ถูกต้องเป็นธรรม
นายแสวง ยังกล่าวอีกว่า การประชุมของ กกต.มีการกำหนดไว้ว่าใน1 สัปดาห์ การประชุมพิจารณาคำร้อง จะใช้ 1 วันสำหรับการพิจารณาคดีฮั้ว สว.เต็มๆ เช่น กำหนดทุกวันจันทร์พิจารณาคำร้องคดีฮั้ว สว. ส่วนวันอังคารประชุมเรื่องการบริหารกับสำนวนทั่วไป และมีการประชุมวันพุธอีกวันหนึ่ง ซึ่งที่ประชุม กกต.จะกำหนดเลือกวันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เวลาประชุม 1 วันเต็มเพื่อพิจารณาคดีฮั้ว สว. เนื่องจากมีเอกสารพยานหลักฐานจำนวนมากที่ต้องใช้เวลา แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จวันใด
นายแสวง กล่าวว่า ทั้งนี้การทำงานของ กกต. แม้บางครั้งสังคมอาจรู้สึกว่าการดำเนินการยังไม่เห็นผลชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีข่าวทุจริตที่เกิดขึ้น บางครั้งเราได้ดำเนินการนำพยานหลักฐานไปที่ศาลแล้ว แต่ความรู้สึกของประชาชนมักไปไวกว่าข้อเท็จจริง ยกตัวอย่างกรณีในคดีที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ แม้สังคมจะตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการทันที แต่ตามกระบวนการทางกฎหมาย กกต. ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะต้องรอศาล ซึ่งเราต้องทำตามกฏหมายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา