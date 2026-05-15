กกต.สัมมนาสื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งกทม.-พัทยา ตั้งเป้าไม่ให้เกิดผิดพลาดซ้ำ สั่งซักซ้อมเข้ม

กกต. จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. และนายกเมืองพัทยา - สมาชิกสภาเมืองพัทยา "แสวง" ตั้งเป้าไม่ให้เกิดผิดพลาดซ้ำ สั่งซักซ้อมเข้ม
วันนี้ (15พ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น�ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ�การเลือกตั้งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
นายแสวง ได้กล่าวว่า การเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ถือเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่จำกัด ซึ่ง กกต. ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการคัดเลือกและอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับเมืองพัทยา ได้มีการหารือร่วมกับปลัดเมืองพัทยาหลายครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมีจำนวนหน่วยละ 9 คน ซึ่ง กกต. จะเป็นผู้สรรหาบางส่วน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมและซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น
ขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วย จึงจำเป็นต้องมีประธานหน่วยเลือกตั้งที่มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ สามารถกำกับดูแลกรรมการประจำหน่วยทั้ง 8 คน ให้ดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกเสียง การนับคะแนน ไปจนถึงการเปิดเผยกระบวนการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
เลขาธิการ กกต. ยังเน้นย้ำว่า ความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของการเลือกตั้ง โดยกรรมการประจำหน่วยต้องเปิดรับฟังข้อทักท้วงจากประชาชน และบันทึกข้อร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบ หากดำเนินการได้ตามแนวทางนี้ จะช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมกันนี้ กกต. เตรียมนำระบบติดตามและขึ้นบัญชีกรรมการประจำหน่วยที่ถูกร้องเรียนมาใช้ เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการทำงาน โดยตั้งเป้าหมายให้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครั้งนี้ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด