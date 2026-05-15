สภาเคาะ ปธ.กมธ.สามัญ 35 คณะ ภท.ครองหลายคณะสำคัญ ปชน.คุมงานตรวจสอบ-งบประมาณ

สภาเคาะเก้าอี้ ปธ.กมธ.สามัญ 35 คณะแล้ว ภท.ครองหลายคณะสำคัญ ขณะพรรคส้มคุมงานตรวจสอบ-งบประมาณ ด้าน “รังสิมันต์ โรม” นั่ง ปธ.กมธ.กฎหมายฯ ส่วน “รักชนก-เอกราช-วาโย” ได้คุม กมธ.หลักเช่นกัน
วันนี้ (15 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 35 คณะ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ล่าสุด แต่ละคณะได้ประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งประธานและกรรมการบริหาร กมธ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับตำแหน่งประธาน กมธ. ที่น่าสนใจ อาทิ นายรังสิมันต์ โรม เป็นประธาน กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ขณะที่ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง เป็นประธาน กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
ด้าน น.ส.รักชนก ศรีนอก ได้เป็นประธาน กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ส่วน นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นประธาน กมธ.การทหาร และ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ เป็นประธาน กมธ.การคมนาคม
ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย ได้ดูแลหลายคณะสำคัญ อาทิ นายมณเฑียร สงฆ์ประชา เป็นประธาน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ, นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นประธาน กมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน และ นายสุพล จุลใส เป็นประธาน กมธ.พลังงาน
ส่วน พรรคเพื่อไทย ได้ประธาน กมธ.สำคัญ นายนพพล เหลืองทองนารา เป็นประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์, นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เป็นประธาน กมธ.การศึกษา และ นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เป็นประธาน กมธ.การแรงงาน
ด้าน พรรคประชาธิปัตย์ มี นายพิทักษ์เดช เดชเดโช เป็นประธาน กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และ นายสกลธี ภัททิยกุล เป็นประธาน กมธ.การสาธารณสุข
นอกจากนี้ พรรคกล้าธรรม ยังได้รับตำแหน่งประธาน กมธ. หลายคณะ เช่น นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา เป็นประธาน กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร และ นายสินธพ แก้วพิจิตร เป็นประธาน กมธ.การท่องเที่ยว
ทั้งนี้ รายชื่อประธาน กมธ. ทั้ง 35 คณะ จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการตรวจสอบ การพิจารณากฎหมาย และการติดตามนโยบายของฝ่ายบริหารในสภาผู้แทนราษฎรต่อจากนี้