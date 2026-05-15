สว.สำรองยื่น กมธ.กฎหมาย สอบ “ประภาศ” มีคดีค้างศาลก่อนนั่ง ป.ป.ช. โยงส่อเจตนาช่วยคดี “ศักดิ์สยาม”

สว.สำรอง ยื่น กมธ.กฎหมาย สอบปม “ประภาศ คงเอียด” มีคดีค้างศาลก่อนนั่ง ป.ป.ช. ตั้งข้อสงสัยกระบวนการสรรหา-อาจมีเจตนาพิเศษช่วยคดี “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” ด้าน “รังสิมันต์ โรม” รับลูก เตรียมชงเข้าที่ประชุมเรียกทุกฝ่ายชี้แจง
วันนี้ (15 พ.ค.) นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง เข้ายื่นหนังสือต่อ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบกรณี นายประภาศ คงเอียด กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยถูกฟ้องคดีต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งประทับรับฟ้อง ในคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ จากกรณีปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายประภาศจะได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568 และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนน 173 ต่อ 6 เสียง โดยนายประภาศเป็นจำเลยที่ 5 ในคดีดังกล่าว แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลกลับไม่พบการเปิดเผยเรื่องคดี จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามต่อกระบวนการสรรหา ว่า เหตุใดบุคคลที่มีคดีอาญาติดตัวจึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและวุฒิสภามาได้ รวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่นายประภาศมีส่วนในการพิจารณาคดีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งถูกมองว่าขัดกับความรู้สึกของประชาชนและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
“จึงอยากให้กรรมาธิการตรวจสอบว่า การเข้ามาของนายประภาศมีเจตนาพิเศษเพื่อช่วยเหลือใครหรือไม่ โดยเฉพาะการอุ้มคดีอดีตรัฐมนตรีคมนาคม ทั้งที่ประชาชนรับรู้กันอยู่แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้ชัดเจน ดังนั้น นายประภาศ ควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่” นายอัครวัฒน์ กล่าว
ด้าน นายรังสิมันต์ โรม กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องร้องเรียนเรื่องแรกที่ยื่นต่อกรรมาธิการชุดนี้ โดยกรรมาธิการจะรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง พร้อมศึกษารายละเอียดคำพิพากษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป
นายรังสิมันต์ ระบุว่า หากข้อร้องเรียนเป็นจริง ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน และจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบและเร่งด่วน