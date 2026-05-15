“ศุภมาส” มอบ “ประเดิมชัย-พัชรินทร์” ตามเคส “โซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน” จ่อดัน “สินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะ”

รมต.สำนักนายกฯ มอบ “ประเดิมชัย-พัชรินทร์” ติดตามเคส “โซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน” หลังร่วมวงหารือ พลังงาน-สมอ.-สคบ. เตรียมยกระดับ อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็น “สินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะ”
.
วันนี้ (15 พ.ค) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มอบหมายให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งติดตามจากกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน โดยเมื่อวานนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประชุมกับ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหาร สคบ. ณ กระทรวงพลังงาน เพื่อบูรณาการช่วยเหลือผู้บริโภค และร่วมหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก
.
นายประเดิมชัย กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรีศุภมาสรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนและให้ความสำคัญสูงสุด จึงสั่งการให้ตนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายโดยตรง โดย นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร ทนายความ นำผู้เสียหาย 3 ราย เข้าให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้เสียหายในย่านท่าพระ เขตธนบุรี 2 ราย และจังหวัดสระบุรี 1 ราย ซึ่งทุกรายประสบปัญหาเดียวกัน คือ อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน เกิดร่องรอยหลอมละลายและรอยไหม้ ค่าไฟไม่ลด และผู้ติดตั้งปฏิเสธความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมาย สคบ. ได้ยืนยันชัดเจนว่า สคบ. มีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคในกรณีนี้ได้ เพราะเข้าองค์ประกอบครบ ทั้งผู้ร้องเป็นผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์ และการดำเนินคดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยพฤติการณ์อาจเข้าข่ายความผิดฐานขายสินค้าหลอกลวง ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ
.
ด้าน นางสาวพัชรินทร์ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการของ สคบ. วันนี้ เจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบริเวณที่เกิดเหตุ และพูดคุยกับผู้เสียหายย่านท่าพระ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนผู้เสียหายในจังหวัดสระบุรี สคบ. ได้ประสานให้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่ทีมงานทนายความแจ้งว่ามีผู้เสียหายในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มอีก 13 ราย โดยติดตั้งโซลาร์เซลล์จากบริษัทเดียวกัน ทาง สคบ. พร้อมรับเรื่องและดำเนินการทันที เมื่อได้รับเอกสารหลักฐาน รวมผู้เสียหายที่ สคบ. เร่งช่วยเหลือกว่า 17 ราย ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ สคบ. จะเดินหน้ายกระดับธุรกิจรับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็น “ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา” และอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็น “สินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะ” เพื่อปกป้องผู้บริโภคในทุกขั้นตอน
ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด