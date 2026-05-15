“อัครนันท์” ย่องตรวจอาหารกลางวันเด็ก รร.วัดสวนดอก ปลื้มได้มาตรฐาน เตรียมแอบแวะอีกหลายที่

รมช.ศธ.พานักโภชนาการย่องสุ่มตรวจมาตรฐานอาหารกลางวัน-นม รร.วัดสวนดอก ปลื้มได้มาตรฐาน ย้ำ คุณภาพอาหารต้องดี อนาคตจะแอบแวะอีกหลายที่
วันที่ 15 พฤษภาคม นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง นางสาวปารมี ไวจงเจริญ นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา คณะทำงาน รมช.ศธ. และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ลงพื้นที่แบบเซอร์ไพรส์วิสิต (Surprise Visit) ณ โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน และระบบน้ำดื่มของนักเรียน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาหน้างานจริงในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
นายอัครนันท์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยม พบว่า อาหารนักเรียนตรงตามหลักโภชนาการ มีทั้งกลุ่มข้าว-แป้ง เนื้อสัตว์ ไข่ น้ำมัน ผลไม้ และนม ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย อย่างไรก็ตาม ตนได้แนะนำให้ทางโรงเรียนเพิ่มเมนูผักเพื่อเสริมสารอาหารให้ครบ 5 หมู่มากยิ่งขึ้น เพราะเด็กวัยนี้กำลังเจริญเติบโต ผู้ปกครองต้องมั่นใจได้ว่าเราดูแลอาหารการกินของลูกหลานท่านอย่างดีที่สุด ซึ่งตนเข้าใจดีว่าแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่ต่างกัน แต่หัวใจสำคัญคือต้องมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
รมช.ศธ. กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้ว ตนยังได้ตรวจสอบระบบเครื่องทำน้ำดื่ม ซึ่งพบปัญหาว่า เรื่องโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการเบิกพัสดุเครื่องทำน้ำดื่ม จึงประสานให้มีการเร่งแก้ไขทันที เพื่อให้เด็กๆ มีน้ำสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตนตั้งใจที่จะใช้การลงพื้นที่แบบเซอร์ไพรส์วิสิตเช่นนี้ในอีกหลายพื้นที่ในช่วงเปิดเทอม เพื่อให้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียน
“ขอย้ำว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อจับผิด แต่มาเพื่อตรวจสอบปัญหา และช่วยปลดล็อกในสิ่งที่โรงเรียนยังติดขัด อะไรที่กระทรวงสนับสนุนได้เราจะทำทันที เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่พร้อมและปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน” นายอัครนันท์ กล่าว