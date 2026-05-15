“โรม” นั่งประธาน กมธ.กฎหมาย “ทวี-ชูศักดิ์” ที่ปรึกษา “รอมฎอน” เป็นเลขาฯ ประเดิมงานเยี่ยมเรือนจำกรุงเทพฯ 22 พ.ค.

วันนี้ (15 พ.ค.) การจัดตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ปรากฏรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ โดยมี นายรังสิมันต์ โรม รับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ สำหรับการจัดสรรตำแหน่งรองประธานทั้ง 4 ลำดับ ได้แก่
1. นายปิยรัฐ จงเทพ รองประธานคนที่ 1
2. นายศุภชัย ใจสมุทร รองประธานคนที่ 2
3. นายองอาจ วงศ์ประยูร รองประธานคนที่ 3
4. นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองประธานคนที่ 4
5. นายรอมฎอน ปันจอร์ เลขานุการ
6. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล และ นางสาววันทรีธิดา อติชะ โฆษกคณะกรรมาธิการ
นอกจากนี้ ยังมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรค และ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ รวมถึง รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล และ นายณัฏฐชนน ศรีก่อเกื้อ อยู่ในรายชื่อที่ปรึกษา
สำหรับการประชุมมีการพิจารณาการกำหนดวัน และเวลาสำหรับการนัดหมายประชุมในครั้งต่อๆ ไป ทุกวันพฤหัสบดีช่วงบ่าย ทั้งนี้ กมธ.การกฎหมายฯ เตรียมเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569