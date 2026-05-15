อธิบดีกรมการปกครองปล่อยคาราวานรถพุ่มพวง “ไทยช่วยไทย” กระจายสินค้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการปกครอง ปล่อยคาราวานรถพุ่มพวง คิกออฟ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวง” พร้อมกันทั่วประเทศ นำสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชน
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Kick-off กิจกรรมสนับสนุนโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวง” พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาประหยัดถึงระดับชุมชน ผ่านเครือข่าย “รถพุ่มพวง” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระจายสินค้าเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง
โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งนี้ ว่า เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปรษณีย์ไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกระจายสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัยเครือข่าย “รถพุ่มพวง” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ
สำหรับอำเภอสามโคก มีผู้ประกอบการเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการกว่า 10 คัน ร่วมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากห้างค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายภายในงานอย่างหลากหลาย
จากนั้น อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” พบปะผู้ประกอบการรถพุ่มพวง และร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวง ก่อนร่วมเดินทางจำหน่ายสินค้าในชุมชนบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ โครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวง” มีเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ลดภาระค่าครองชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน