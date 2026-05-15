ปชป.เคาะแล้ว! ส่ง “อนุชา” อดีตโฆษกรัฐบาล “ลุงตู่” ชิงผู้ว่าฯ กทม. หลังทาบทามคนนอกล้มเหลว

ปชป.เคาะส่ง “อนุชา บูรพชัยศรี” ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. หลังแผนทาบทามคนนอกเหลว เหตุประเมิน “ชัชชาติ” เสียงยังแข็งแกร่ง เตรียมเปิดตัวพร้อมทีมผู้สมัคร สก. 50 เขต บ่ายวันที่ 16 พ.ค.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ข้อสรุปเลือก นายอนุชา บูรพชัยศรี อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาธิปัตย์ โดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พ.ค. เวลา 14.00 น. ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ทั้ง 50 เขต
รายงานข่าวระบุว่า ก่อนหน้านี้ พรรคได้พยายามทาบทาม นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus และอดีตผู้บริหาร Google ประเทศไทย ซึ่งเคยเป็นเลขานุการของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. ให้ลงสมัคร แต่ติดเงื่อนไขสัญญากับ LINE จึงไม่สามารถลงสมัครได้
นอกจากนี้ พรรคยังมีการทาบทามบุคคลภายนอกอีกหลายรายที่ถูกมองว่ามีศักยภาพแข่งขันกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน แต่หลายคนปฏิเสธ เนื่องจากประเมินว่าสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ นายชัชชาติ ยังคงมีความได้เปรียบสูงและมีโอกาสกลับมาชนะเลือกตั้งอีกครั้ง
แหล่งข่าวระบุว่า การตัดสินใจเลือกนายอนุชา แม้จะเป็นนักการเมืองหน้าเดิม แต่พรรคมองว่ามีฐานเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯ จากการเคยเป็น สส.เขตคลองเตย 2 สมัย รวมทั้งมีประสบการณ์ทำงานฝ่ายบริหารในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งในตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงอาจช่วยให้พรรคเพิ่มจำนวนเก้าอี้ สก. ได้มากกว่าการเลือกตั้งปี 2565 ที่พรรคได้เพียง 9 ที่นั่ง
สำหรับประวัติทางการเมือง นายอนุชา เคยได้รับเลือกตั้งเป็น สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ในปี 2550 และ 2554 ก่อนพ่ายเลือกตั้งในปี 2562 และกลับเข้าสภาอีกครั้งในการเลือกตั้งปี 2566 ในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ แทน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ทั้งนี้ นายอนุชา ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และเป็นบุตรเขยของ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ว่าฯ กทม.อีกด้วย