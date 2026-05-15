“พริษฐ์” จี้รัฐบาลแจงปมปัดตกร่างแก้ รธน. ซัดไม่จริงใจ เพราะได้ประโยชน์จาก สว.- กกต.

“พริษฐ์” จี้รัฐบาลแจงปมปัดตกร่างแก้ รธน.มาตรา 256 ซัดไม่จริงใจ เหตุได้ประโยชน์จาก สว.- กกต.- ป.ป.ช. จับตาร่างแก้ รธน.ฉบับภูมิใจไทย จะกินรวบอีกหรือไม่
วันนี้ (15 พ.ค.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวาระให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นนชอบ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามมาตรา 147 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ต่อประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่รัฐบาลไม่เลือกยืนยันร่างแก้ไขมาตรา 256 และเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า ตนฟังเหตุผลที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย และแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้วฟังไม่ขึ้น จนล่าสุด นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ บอกว่า จะขยับเรื่องดังกล่าวในวันที่ 19 พ.ค. นี้ ซึ่งตนจับตาว่าจะมีเนื้อหาที่กินรวบหรือไม่ อย่างไรก็ดี ตนมองว่า รัฐบาลไม่จริงใจต่อการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะนายกฯ รัฐบาล เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ ที่ทำให้เกิดระบอบตั๋วสีน้ำเงิน และเป็นปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน
“เป็นเพราะนายกฯได้ประโยชน์จากกติกาให้ที่มาของ สว.ไม่ได้มาจากประชาชน ทำให้มีการฮั้ว สว. ได้ประโยชน์จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ต่อให้จัดเลือกตั้งแย่แต่ยังอยู่ได้ ได้ประโยชน์จาก ป.ป.ช. ที่ต่อให้นายกฯมีคดีก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะมี ป.ป.ช.ปกป้อง รวมถึงกรณีที่ ครม.ปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมตกไป ผมเห็นว่าหากรัฐบาลไม่สามารถพิสูจน์ให้ประชานชนสิ้นข้อสงสัยวพร้อมทำตามคำสั่งประชาชน ทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่า หากัฐบาลไม่ฟังคำสั่งประชาชนน แล้วรัฐบาลฟังคำสั่งใคร” นายพริษฐ์ อภิปราย