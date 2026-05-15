นายกฯ ร่วมแถลงเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย ชูความสำคัญสะท้อนเอกลักษณ์ชาติ ก่อนโชว์ลูกคอเพลงสุนทราภรณ์

นายกฯ ร่วมแถลงเปิด “โครงการเยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ ครั้งที่ 3” ชูความสำคัญเพลงลูกกรุง ลูกทุ่ง และเพลงไทย ร่วมสมัย สะท้อนวิถีชีวิต-เอกลักษณ์ชาติ ยัน รัฐบาลหนุนกิจกรรมพัฒนาเยาวชน ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมเติบโตต่อเนื่อง บอกคนทำงานนี้เจริญรุ่งเรืองทุกคน แซวปลัดมหาดไทย จะไปไม่ไปแหล่ หนุนโครงการนี้ยังแน่น พร้อมหยอดคำหวานเตรียมหัดร้องเพลง “ไม่เคยรักใครเท่าเธอ” ให้คนทางบ้านก่อนเซอร์ไพรส์โชว์ลูกคอเพลง “ขอพบในฝัน” ของสุนทราภรณ์
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 เมื่อเวลา 10.00 น.ห้องเกียรติคุณพรรณนา 2 อาคารเกียรติคุณพรรณนา (อาคารอำนวยการ) สำนักงานพระคลังข้างที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่” ประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 3
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เห็นฝีมือแล้วอยากแจมด้วย วันนี้รู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเป็นครั้งที่ 3 ถือเป็นโครงการที่มีคุณค่ามาก ส่งเสริมให้เยาวชนของเราได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงและเป็นเวทีที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชนทั้งความมีวินัย ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบกับความกล้าแสดงออกและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ โครงการเยาวชนศึกษาอนุรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ แสดงให้เห็นว่า เพลงของไทยไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่ง ลูกกรุงและเพลงไทยร่วมสมัย ล้วนเป็นส่วนสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สะท้อนวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติ เยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเพลงเหล่านี้ ซึ่งช่วยปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจความเป็นไทยไปพร้อมกัน
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนยังจำบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในปีที่แล้วประทับใจในความสามารถความตั้งใจและพลังของเยาวชนจากทั่วประเทศ ซึ่งตอกย้ำว่า เวทีแห่งนี้สามารถสร้างโอกาสแรงบันดาลใจและคุณค่าที่ดีให้กับสังคมไทยได้อย่างแท้จริง สิ่งที่น่าชื่นชมประการหนึ่ง คือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน วงการดนตรี ศิลปินครูผู้ฝึกสอน สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้และมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนไทย และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
“ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ขอยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอบพระคุณและชื่นชม เจ้าหน้าที่ทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ของสำนักงานพระคลังข้างที่และทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ ถือว่าพวกเราทุกคนได้มาทำงาน เช่นนี้ คนทำงานนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองทุกคน ถามปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ไปไม่ไปแหล่ พออยู่โครงการนี้ยังแน่นอยู่ ต้องขอบพระคุณอีกครั้ง และผมก็มีความสนใจชื่นชอบชื่นชมเรื่องดนตรีอยู่แล้วยิ่งได้มาพบกับผู้ที่ร่วมจัดงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ครูและเป็นผู้ที่สนับสนุน ในเรื่องของดนตรีความบันเทิงต่างๆ ยิ่งทำให้รู้สึกว่า เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้ เพื่อให้ เป็นนโยบาย หรือเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบ ด้วยความรักในศิลปะ
“เพลงไทยเหล่านี้ ยิ่งเป็นเพลงสมัยเก่าๆ ร่วมสมัย ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศของเรามีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมเป็นอันมากและเป็นสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนสืบสานต่อไป เนื้อหาในเพลงต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความหมายไปใช้ดำรงชีวิตได้ ซึ่งในการดำรงชีวิตของผม การทำงานการใช้ชีวิตและหลายๆ อย่าง มาจากเพลง เมื่อสักครู่หนึ่ง นี้ได้ยินเป็นเพลงแรกไม่เคยรักใครเท่าเธอเดี๋ยวจะไปหัดร้องให้คนที่บ้านฟัง หวังว่าพวกเราทุกคนจะชื่นชอบและได้รับ ความรื่นรมย์ ความหย่อนใจ เมื่อเราเข้าถึงเสียงเพลงเข้าถึงดนตรี ความละเมียดละมุนละไมจะเกิดขึ้น สติปัญญาก็จะเกิดความสำนึกผิดชอบชั่วดีก็จะเกิด ซึ่งล้วนแล้วแต่ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ กับตัวเราเอง คนใกล้ชิด สุดท้ายคือประเทศชาติต้องขอขอบพระคุณและยืนยันการสนับสนุนอย่างเต็มที่ 31 ตุลาคมถ้าเป็นนายกรัฐมนตรียกมาแน่นอน" นายกรัฐมนตรี กล่าว
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้โชว์ร้องเพลง “ขอพบในฝัน” ของวงสุนทราภรณ์ โดยก่อนร้องเพลงนายกรัฐมนตรี บอกด้วยว่าไม่ได้เตี้ยมกันมาก่อนเลย