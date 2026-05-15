ฝ่ายค้านซัดรัฐบาลปัดตกกฎหมายสำคัญ-เมินแก้ รธน. “นันทนา” เหน็บเป็นพรรค “สักแต่พูดพลัส”

ฝ่ายค้านถล่มรัฐบาลปัดตกกฎหมายสำคัญ จี้ตอบปมแก้ รธน.- ปฏิรูปกองทัพ-คุ้มครองแรงงาน เอื้อรวบอำนาจ-กลุ่มทุนหรือไม่ ด้าน “นันทนา” เหน็บแรง ควรเปลี่ยนคำขวัญพรรค เป็น “สักแต่พูดพลัส” หลังไม่ยืนยันแก้ ม.256
วันนี้ (15 พ.ค.) ในการประชุมรัฐสภา ที่มี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องด่วน การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามมาตรา 147 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ โดย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า มีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของสภา และวุฒิสภา ซึ่งคณะรัฐมนตรีร้องขอต่อรัฐสภา จำนวน 34 ฉบับ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน อภิปรายตั้งคำถามถึงเหตุผลที่รัฐบาลเลือกยืนยันหรือไม่ยืนยันร่างกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะร่างกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ดิน ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ร่างกฎหมายธรรมนูญศาลทหาร และร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พร้อมตั้งคำถามว่า อำนาจในการพิจารณากฎหมายอยู่ที่รัฐบาลหรือรัฐสภา และเหตุใดจึงไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายและตัดสินใจร่วมกัน
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า รัฐบาลใช้เหตุผลเดียวกับการปัดตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ กังวลว่าเสนอไปแล้วอาจไม่ผ่าน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ร่างกฎหมายที่รัฐบาลส่งกลับมา 34 ฉบับ อาจเป็นร่างที่มีการพูดคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะผ่านแน่นอน จึงอยากให้รัฐบาลชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเลือกยืนยันหรือไม่ยืนยันร่างกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอำนาจ การปฏิรูปกองทัพ สิทธิแรงงานที่กระทบกลุ่มทุน รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกมองว่าเป็นฐานอำนาจของระบอบสีน้ำเงิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการอภิปราย มี สส.พรรคประชาชน หลายคนลุกขึ้นตั้งคำถามต่อการปัดตกร่างกฎหมายของฝ่ายค้าน
ขณะที่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงกรณีรัฐบาลไม่เดินหน้าแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่เคยให้คำมั่นไว้ พร้อมระบุว่า การไม่แก้รัฐธรรมนูญอาจเป็นเพราะมีการออกแบบโครงสร้างอำนาจให้ฝ่ายเดียวครอบงำทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และองค์กรอิสระ
“หากจะเบี้ยวแก้รัฐธรรมนูญเหมือนเบี้ยวประชาชน ก็ควรเปลี่ยนคำขวัญของพรรคเป็นพรรคสักแต่พูดพลัส” น.ส.นันทนา กล่าว