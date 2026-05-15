“บุญยิ่ง” วอนรัฐเร่งอนุมัติงบสร้าง รพ.สต.บ้านตะโกล่าง ชี้ทุกนาทีล่าช้าอาจหมายถึงชีวิตประชาชนชายแดน

วันนี้(15 พ.ค.)นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี เขต 2 พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านตะโกล่าง อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง
นางบุญยิ่ง กล่าวว่า บ้านตะโกล่างเป็นพื้นที่ติดชายแดนที่การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบาก ถนนหลายช่วงยังเป็นเส้นทางทุรกันดาร ประชาชนจำนวนมากไม่มีรถยนต์ส่วนตัว และไม่มีระบบขนส่งสาธารณะรองรับ หากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ต้องใช้เวลาเดินทางไกลกว่า 26 กิโลเมตร เพื่อเข้าถึงสถานพยาบาล ซึ่งความล่าช้าเพียงไม่กี่นาทีอาจหมายถึงการสูญเสียชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันเสียสละจัดตั้ง รพ.สต.ชั่วคราว ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือดูแลกันเองภายในชุมชน สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนด้านสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ยังได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ โดยยินยอมมอบที่ดินราชพัสดุจำนวน 3 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างสถานพยาบาล ขณะที่กองทัพบกได้อนุญาตใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 พร้อมกำหนดกรอบเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการยังขาดเพียงงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ยังไม่สามารถเดินหน้าก่อสร้างได้
นางบุญยิ่ง จึงเรียกร้องผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เร่งพิจารณาอนุมัติงบประมาณโดยเร็วที่สุด พร้อมย้ำว่า หากโครงการไม่สามารถดำเนินการภายในกรอบเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้โครงการต้องยุติลง และทำให้ประชาชนชายแดนสูญเสียโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
“เมื่อที่ดินพร้อม ประชาชนพร้อม และทุกหน่วยงานในพื้นที่พร้อมแล้ว รัฐต้องเดินหน้า เพราะสิทธิในการรักษาพยาบาล คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน” นางบุญยิ่ง กล่าว